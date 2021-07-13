В Перми дети-инвалиды выступят на одной сцене с профессиональными танцовщиками

Репетиции будущего спектакля длятся по три часа. Фото: АНО «Открытый город».

- У ребят с ДЦП, аутизмом и ментальными нарушениями совсем другая пластика, не такая, как у здоровых людей, но все они с удовольствием участвуют в нашем проекте и совсем скоро мы увидим, что у них в итоге получилось, - рассказала «КП»-Пермь директор АНО «Открытый город» Анна Савельевских. - Свой проект «Искусство инклюзии» мы начали реализовывать год назад, и считаем, что это - возможность популяризировать инклюзивное творчество. Со своей идеей мы заявились на конкурс Президентских грантов, и нас поддержали.

Суть проекта в том, что на одной сцене встречаются профессиональные танцоры и дети с аутизмом и ментальными нарушениями. За 10 репетиций с нуля 10 ребят и 10 профессиональных танцовщиков, которые раньше никогда друг друга не видели, готовят новый спектакль. Перед этим они погружаются в творчество, каждый день репетируют по три часа, чтобы в итоге получить высококачественный продукт.

На одной сцене встречаются профессиональные танцоры и дети с аутизмом и ментальными нарушениями. Фото: АНО «Открытый город».

Первый спектакль с участием ребят с особенностями уже презентовали в марте в Екатеринбурге, а 17 июля результат этого необычного симбиоза можно будет увидеть и в Перми.

- Действие спектакля будет длиться полчаса, для его постановки задействованы дети с синдромом Дауна, которые занимаются в театре-студии «Пространство любви» и артисты из многих пермских театров, - объясняет Анна Савельевских. – К примеру, режиссером-постановщиком спектакля станет актер пермского Театра-Театра, хореографом – постановщиком – артист театра Евгения Панфилова. А дети-участники спектакля уже имели опыт театральных постановок, а вот хореография для них – это абсолютно новый опыт. Надеемся, что все: и ребята, и артисты, и зрители получат огромный опыт, который позволит по-новому взглянуть на инклюзивное искусство.

17 июля результат необычного симбиоза можно будет увидеть и в Перми. Фото: АНО «Открытый город».

Спектакль смогут посмотреть все желающие бесплатно. Пройдет он на площадке Часового завода на улице Чернышевского, 28. Вскоре откроется электронная регистрация для зрителей, желающих прийти на мероприятие.