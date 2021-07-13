Коронавирус в Перми, последние новости на 13 июля 2021 года: минздрав опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации

Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Перми. Последние новости на утро 13 июля: минздрав опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации, где прививку от COVID-19 можно будет сделать без записи.

Список адресов:

- ТЦ «Карусель» (1й этаж), шоссе Космонавтов, 59: 12 и 13 июля с 14.00 до 18.00.

- Гипермаркет «Лента», проспект Парковый, 66 (мобильный комплекс на парковке справа от центрального входа в гипермаркет): 12 июля с 14.00 до 18.00.

- Цирк, ул. Уральская, 112 (автобус на площади перед цирком): 14 июля с 10.00 до 15.00.

- Центральный парк развлечений им. Горького, ул. Сибирская, 49 (шатер на площади около Ротонды): 14-16 июля с 16.00 до 20.00; 17 и 18 июля с 11.00 до 17.00.

- Дачный поселок Алешиха (автобус на мини-рынке): 16 июля с 10.00 до 13.00.

Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

Инфографика: Яндекс

За минувшие сутки коронавирусом заболели 364 жителя Пермского края. 59 человек проходят лечение в больницах, 305 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Инфекцию выявили у 72 детей. На лечении в больницах находится 2316 человек. Скончались от коронавируса за сутки 18 человек. С начала пандемии и на утро 13 июля в Пермском крае коронавирус подтвердился у 65 208 человек.