Победителей определят читатели «Комсомолки» путем открытого голосования. Фото: pixabay

Врачи всегда приходят нам на помощь в трудную минуту, облегчают боль и борятся с нашими заболеваниями. Эпидемия коронавируса в очередной раз доказала их самоотверженность и стремление помочь всем, кто оказался в беде, поэтому мы часто зовем их ласково и нежно – «Феи в белых халатах».

Мы еще раз хотим выразить благодарность всем медицинским работникам и специально для них запускаем наш фотоконкурс «феи в белых халатах», в котором определим самую обаятельную и привлекательную медсестру или врача Пермского края.

В рамках конкурса фотографии медицинских работников с краткими рассказами о них будут размещены на сайте «Комсомольской правды». За участниц конкурса будут голосовать читатели сайта. Сами участницы также могут размещать информацию о конкурсе с просьбой голосовать за них на своих страницах в социальных сетях.

Трех победителей определят читатели «Комсомолки» путем открытого голосования на сайте «КП-Пермь». Выиграют участницы, набравшие наибольшее количество лайков. Они получат призы и подарки от партнеров конкурса и «Комсомольской правды».

Как принять участие

- Сделайте свою фотографию;

- Загрузите ее на наш сайт;

- Напишите, кем и в какой медицинской организации вы работаете.

Чтобы повысить шанс на победу, напишите короткий рассказ о себе или интересую историю о своей работе.

Партнер нашего конкурса компания «Свеза»

- Фото: архив "КП"

«Свеза» — российская компания, которая производит высококачественную кастомизированную продукцию из возобновляемых лесных ресурсов. «Свеза» − мировой лидер на рынке березовой фанеры, продукция которой завоевала доверие потребителей в более чем 90 странах мира на пяти континентах. Фанера компании используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, при создании экологичной мебели и стильных интерьеров. https://www.sveza.ru/