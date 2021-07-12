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Общество12 июля 2021 14:51

В Прикамье рядом с Хохловкой нашли на дне 25-метровое старинное судно

Станет ли оно экспонатом этнографического музея?
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Если бы нам удалось поднять этот струг, то такой экспонат мог бы стать украшением Хохловки! – мечтают сейчас подводники. – Это невероятно: сюда в музей привозят древние строения со всего края, и вот выяснилось, что прямо возле Хохловского залива на дне лежит затонувшее старинное судно, которое тут покоится, возможно, еще со времен Ермака!

Старинное судно затонуло возле Хохловского залива на Каме.

Старинное судно затонуло возле Хохловского залива на Каме.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Берегу Камы по соседству с этнографическим музеем сейчас разбили лагерь водолазы Уральского центра подводных исследователей и археологи пермского классического университета.

Так судно выглядит на экране эхолота. Фото: УЦПИ.

Так судно выглядит на экране эхолота. Фото: УЦПИ.

С воздуха и под водой

На камнях под крутым откосом разложено самое разнообразное оборудование. Вот стоят рядышком квадрокоптер и небольшой самолет-беспилотник. Зачем они?

В арсенале исследователей - беспилотники и квадрокоптеры.

В арсенале исследователей - беспилотники и квадрокоптеры.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- С воздуха мы определяем координаты объекта, составляем карту с рельефом, чтобы водолазам было проще работать, - объясняет специалист по аэросъемке Илья.

Рядом двое подводников облачаются в снаряжение. Им помогают поднести к воде профессиональные спарки из двух аквалангов. Каждая – по 60 килограммов. К месту погружения водолазов увозят аккумуляторные мотобуксировщики, похожие на торпеду с винтом. Задача ребят – проводить подводные съемки затонувшего судна.

В Пермском крае нашли затонувшее судно времен Ермака
Спарка аквалангов весит 60 килограммов.

Спарка аквалангов весит 60 килограммов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще одна пара водолазов спускается под воду с лодки. Им предстоит измерять объект вдоль и поперек при помощи рулетки.

Подводный дрон.

Подводный дрон.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А есть еще в хозяйстве исследователей подводный дрон – он при необходимости может сфотографировать то, что лежит под водой, а если понадобится – то и трос подводного парашюта закрепить, чтобы поднять предмет наверх.

Размеры затонувшего деревянного судна впечатляют.

Размеры затонувшего деревянного судна впечатляют.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Длина деревянного корпуса судно около 25 метров, ширина – метров пять-шесть, - наконец сообщает о результатах замеров один из водолазов. – Судя по всему, это парусно-гребное судно больших размеров.

Погружаемся!

Погружаемся!

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Старинных судов в музеях мира единицы

Лежащую под водой огромную лодку с необычными остроконечными обводами ученые обнаружили этим летом, когда по договоренности с Российским географическим обществом при помощи сканера-эхолота прощупывали акватории Сылвы, Чусовой и Камы.

Под водой. Фото: УЦПИ.

Под водой. Фото: УЦПИ.

- Нас заинтересовали несколько находок, - говорит руководитель Камской археологической экспедиции Григорий Головчанский. – Одну из них мы теперь и исследуем. Мы в самом начале пути. Еще предстоит определить возраст постройки. По крупицам собрать архивные сведения о конструкции старинных парусно-гребных судов. И только тогда можно будет сказать что-то определенное.

Кованый элемент на борту затонувшего судна. Фото: УЦПИ.

Кованый элемент на борту затонувшего судна. Фото: УЦПИ.

Сами подводники в шутку называют находку «струг Ермака».

- По нашим рекам могли ходить в различные эпохи разные суда, - объясняет археолог. – По обводам это действительно напоминает струг, на которых могли плавать в период колонизации Урала и Сибири. Если бы это было так, это была бы мировая сенсация – судов такого возраста в музеях мира единицы. Но судить об этом пока рано. На этой лодке могли перевозить какой-то груз в более позднее время. Например, здесь, под Хохловкой, был древний медеплавильный завод. Более детально мы можем осмотреть находку, когда вода станет прозрачной, ближе к зиме. Тогда, возможно, к погружениям подключатся специалисты Центра подводных исследований Российского географического общества, как это было прошлой зимой при осмотре затонувшего на Сылве парохода «Вера Фигнер».

Замеры делаются при помощи обычной рулетки. Фото: УЦПИ.

Замеры делаются при помощи обычной рулетки. Фото: УЦПИ.

Появится ли в Хохловке новый экспонат - 25-метровый струг времен Ермака?

- Загадывать пока рано, - охлаждает наш пыл Григорий Головчанский. - Все будет зависеть от сохранности деревянного корпуса, который столько времени провел под водой. Если подтвердится целесообразность и возможность подъема судна, то будет составлен проект подобных сложных работ.

Руководитель Камской археологической экспедиции Григорий Головчанский рассказал, как нашли затонувшее судно.

Руководитель Камской археологической экспедиции Григорий Головчанский рассказал, как нашли затонувшее судно.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье будут заниматься подводной архелогией

Толчком к развитию подводной археологии, которой раньше в Пермском крае не занимались, послужило исследование старинного парохода «Вера Фигнер». Пермские подводники обнаружили его в прошлом году на дне Сылвы. Находкой заинтересовались в Русском географическом обществе. Во время визита в Пермь представителей РГО зашла речь о необходимости подводных исследований в Пермском крае.

- Интерес археологов могут представлять как затонувшие суда, так и затопленные после строительства Камской ГЭС старинные населенные пункты, которые, как правило, располагались вблизи рек, - отмечает Григорий Головчанский. – Мы сейчас как раз накапливаем базу данных интересных подводных объектов для будущих исследований.

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