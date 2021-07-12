В Прикамье рядом с Хохловкой нашли на дне 25-метровое старинное судно

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Если бы нам удалось поднять этот струг, то такой экспонат мог бы стать украшением Хохловки! – мечтают сейчас подводники. – Это невероятно: сюда в музей привозят древние строения со всего края, и вот выяснилось, что прямо возле Хохловского залива на дне лежит затонувшее старинное судно, которое тут покоится, возможно, еще со времен Ермака!

Старинное судно затонуло возле Хохловского залива на Каме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Берегу Камы по соседству с этнографическим музеем сейчас разбили лагерь водолазы Уральского центра подводных исследователей и археологи пермского классического университета.

Так судно выглядит на экране эхолота. Фото: УЦПИ.

С воздуха и под водой

На камнях под крутым откосом разложено самое разнообразное оборудование. Вот стоят рядышком квадрокоптер и небольшой самолет-беспилотник. Зачем они?

В арсенале исследователей - беспилотники и квадрокоптеры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- С воздуха мы определяем координаты объекта, составляем карту с рельефом, чтобы водолазам было проще работать, - объясняет специалист по аэросъемке Илья.

Рядом двое подводников облачаются в снаряжение. Им помогают поднести к воде профессиональные спарки из двух аквалангов. Каждая – по 60 килограммов. К месту погружения водолазов увозят аккумуляторные мотобуксировщики, похожие на торпеду с винтом. Задача ребят – проводить подводные съемки затонувшего судна.

Спарка аквалангов весит 60 килограммов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще одна пара водолазов спускается под воду с лодки. Им предстоит измерять объект вдоль и поперек при помощи рулетки.

Подводный дрон. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А есть еще в хозяйстве исследователей подводный дрон – он при необходимости может сфотографировать то, что лежит под водой, а если понадобится – то и трос подводного парашюта закрепить, чтобы поднять предмет наверх.

Размеры затонувшего деревянного судна впечатляют. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Длина деревянного корпуса судно около 25 метров, ширина – метров пять-шесть, - наконец сообщает о результатах замеров один из водолазов. – Судя по всему, это парусно-гребное судно больших размеров.

Погружаемся! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Старинных судов в музеях мира единицы

Лежащую под водой огромную лодку с необычными остроконечными обводами ученые обнаружили этим летом, когда по договоренности с Российским географическим обществом при помощи сканера-эхолота прощупывали акватории Сылвы, Чусовой и Камы.

Под водой. Фото: УЦПИ.

- Нас заинтересовали несколько находок, - говорит руководитель Камской археологической экспедиции Григорий Головчанский. – Одну из них мы теперь и исследуем. Мы в самом начале пути. Еще предстоит определить возраст постройки. По крупицам собрать архивные сведения о конструкции старинных парусно-гребных судов. И только тогда можно будет сказать что-то определенное.

Кованый элемент на борту затонувшего судна. Фото: УЦПИ.

Сами подводники в шутку называют находку «струг Ермака».

- По нашим рекам могли ходить в различные эпохи разные суда, - объясняет археолог. – По обводам это действительно напоминает струг, на которых могли плавать в период колонизации Урала и Сибири. Если бы это было так, это была бы мировая сенсация – судов такого возраста в музеях мира единицы. Но судить об этом пока рано. На этой лодке могли перевозить какой-то груз в более позднее время. Например, здесь, под Хохловкой, был древний медеплавильный завод. Более детально мы можем осмотреть находку, когда вода станет прозрачной, ближе к зиме. Тогда, возможно, к погружениям подключатся специалисты Центра подводных исследований Российского географического общества, как это было прошлой зимой при осмотре затонувшего на Сылве парохода «Вера Фигнер».

Замеры делаются при помощи обычной рулетки. Фото: УЦПИ.

Появится ли в Хохловке новый экспонат - 25-метровый струг времен Ермака?

- Загадывать пока рано, - охлаждает наш пыл Григорий Головчанский. - Все будет зависеть от сохранности деревянного корпуса, который столько времени провел под водой. Если подтвердится целесообразность и возможность подъема судна, то будет составлен проект подобных сложных работ.

Руководитель Камской археологической экспедиции Григорий Головчанский рассказал, как нашли затонувшее судно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье будут заниматься подводной архелогией

Толчком к развитию подводной археологии, которой раньше в Пермском крае не занимались, послужило исследование старинного парохода «Вера Фигнер». Пермские подводники обнаружили его в прошлом году на дне Сылвы. Находкой заинтересовались в Русском географическом обществе. Во время визита в Пермь представителей РГО зашла речь о необходимости подводных исследований в Пермском крае.

- Интерес археологов могут представлять как затонувшие суда, так и затопленные после строительства Камской ГЭС старинные населенные пункты, которые, как правило, располагались вблизи рек, - отмечает Григорий Головчанский. – Мы сейчас как раз накапливаем базу данных интересных подводных объектов для будущих исследований.