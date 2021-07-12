65 лет вместе: пермские супруги Останины поделились секретами семейного счастья

Фото: Сергей Королев.

- Забота и поддержка друг друга - в этом секрет нашего семейного счастья, - говорят супруги Останины. - Самое главное, чтобы семья строилась на любви, верности и уважении.

В октябре 2021 года Юрий Николаевич и Тамара Афанасьевна Останины будут отмечать «железную» свадьбу – 65 лет совместной жизни. Супруги стали одной из пермских пар, награжденных медалью «За любовь и верность» за долгий и счастливый семейный союз. Эта награда традиционно вручается 8 июля – в День семьи, любви и верности. Как правило, торжественная церемония проходит в ЗАГСе, но в этом году каждую семью чествовали дома. Поздравить Останиных и передать памятную медаль приехал активист Общероссийского народного фронта Антон Немкин.

Фото: Сергей Королев.

Супруги поделились с Антоном историей своей долгой и счастливой семенной жизни.

Юрий и Тамара Останины познакомились в 1955 году – они вместе работали в организации «Энергоснабжение». Через год сыграли свадьбу и вновь вместе начали учебу в строительном техникуме. На третьем курсе у пары появился ребенок. Тамаре Афанасьевне было сложно совмещать материнство и учебу, поэтому она решила бросить техникум. Но Юрий Николаевич настоял, чтобы жена продолжила учиться, а сам перевелся на заочное отделение другого техникума. Через пару лет у Останиных родился второй ребенок. Часто водиться с малышами помогали друзья.

- В итоге и детей вырастили, и сами выучились, - вспоминает Тамара Афанасьевна.

Взаимная поддержка – одна из важнейших составляющих не только семейного счастья, но и карьеры, уверены супруги. По словам Тамары Останиной, они всегда поддерживали друг друга во всех начинаниях, подбадривали вовремя сказанными словами. В итоге с 1958 по 1999 годы Юрий Николаевич «вырос» с должности электромонтера до начальника электроцеха «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». А Тамара Афанасьевна проработала 36 лет в строительном тресте №7. Супруги награждены медалями «Ветеран труда».

Как отметил Антон Немкин, несмотря на то, что Останины не единственная супружеская пара, преодолевшая весомый рубеж совместной жизни, именно они та семья, у которой хочется учиться строить гармоничные отношения и любить друг друга.

- Сейчас рядом с вами двое детей, четверо внуков, шестеро правнуков. День семьи, любви и верности – поистине ваш праздник. Вы являетесь для нас всех образцом семьи. Надеюсь, что молодое поколение будет брать с вас пример, - поздравил супругов Антон Немкин.