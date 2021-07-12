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Прогноз погоды в Перми на 10 дней: что обещают синоптики с 12 июля по 22 июля?

Наконец-то у нас появилась возможность немного отдохнуть от жары.

Метеорологи обещают потепление к выходным, но не слишком сильное.

И по-прежнему небо будет в основном безоблачным.

- Эта неделя будет достаточно прохладной и стабильной по характеру погоды, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. – До среды будет наблюдаться довольно интенсивный заток холодного арктического воздуха. Весьма холодно в первой половине недели будет по ночам – ночная температура воздуха будет колебаться в пределах от 7 до 12 градусов, а по востоку края может опуститься и до 5 градусов. Днем во вторник и среду в Перми ожидается около 20 градусов или чуть выше. По краю будет от 18 до 23 градусов.

Затем ожидается постепенный рост дневной температуры.

В четверг днем в Перми воздух прогреется до 22 градусов, в пятницу – до 24 градусов, в субботу и воскресенье – до 25 градусов. Ночи станут заметно теплее. В пятницу или субботу могут пройти дожди с грозами, но они не будут интенсивными. В целом неделя будет сухая с температурой воздуха на пару градусов ниже нормы.

Что нас ждет дальше? О чем говорит прогноз погоды в Перми на 10 дней?

Как обещают метеорологи, на следующей неделе характер погоды сильно не измениться. Не будет ни сильной жары, ни затяжных дождей.

- По долгосрочному прогнозу, третья декада июля прогнозировалась дождливой в связи с формированием циклона над Уралом, - говорит Андрей Шихов. - Но пока все идет к тому, что это предположение не оправдается.