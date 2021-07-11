Коронавирус в Перми, последние новости на 12 июля 2021 года: за сутки скончались 11 человек

Хотя бы одну прививку сделали 393,3 тысячи жителей края. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Роспотребнадзора, на утро 12 июля общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 64 844. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 357 новых случаев: 62 человека проходят лечение в больницах, 295 – амбулаторно на дому.

В числе вновь заболевших 28 детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 52 человека, от 30 до 49 лет – 120 человек, 95 в возрасте 50-64 и 62 человек старше 65 лет.

Новые заболевшие обнаружены в 30 территориях региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 199. На втором месте по заболеваемости – Чернушинский городской округ, где обнаружено 45 инфицированных. Третье место занимает Куединский муниципальный городской округ, в котором заболело 27 человек.

В Соликамском округе вновь инфицированы 14 человек, в Верещагинском – 9, в Осинском – у 8. По 6 пациентов с COVID-19 в Карагайском округе и Пермском районе, по 5 – в Кунгуре и Нытвенском округе, по 4 – в Александровском и Краснокамском округах, по 3 – в Березниках, а также в Горнозаводском и Лысьвенском округах.

Инфографика: оперштаб

Выздоровели за минувшие сутки 299 человек, всего побороли болезнь - 57693 жителя Прикамья.

За сутки в Пермском крае зафиксировано 11 летальных исходов от COVID-19, 2827 человек скончались от ковида за все время пандемии.

На лечении в больнице остается 2246 человек, в том числе 60 на аппаратах ИВЛ. Свободных коек в ковидных отделениях осталось 19,4 процента.

7860 человек находятся на карантине.

По данным специалистов Министерства здравоохранения Пермского края, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 393,3 тысячи жителей. Из них почти 268,5 тысячи полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты.