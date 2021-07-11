Отключения горячей воды в Перми с 12 июля 2021

- Мама, а почему вода такая холодная?! Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 12 июля 2021 года в Перми начнутся новые отключения горячей воды для проведения опрессовки на тепловых сетях. Как сообщили в Пермском филиала «Т Плюс», горячей воды не будет в домах 4 районов: Свердловского, Орджоникидзевского, Кировского и Индустриального.

Даем полный список адресов, где отключат горячую воду.

С 12 по 23 июля:

ул. Таганрогская, 7;

ул. Лобачевского, 26 (1, 3, 5);

ул. Первомайская, 50;

ул. Веденеева, 7, 9, 13, 13а, 15, 16;

ул. Косякова, 1а, 8, 10;

ул. Волховская, 32, 34а.

С 12 по 25 июля:

ул. Красноармейская, 50, 52, 54, 56а, 58а;

ул. Пионерская, 12, 15;

ул. Краснофлотская, 25, 28/1, 28/2, 29, 29а, 30а, 31, 32, 33, 33а, 35/1, 36, 38, 40, 40а, 65/1;

ул. В. Куйбышева, 65/1, 67, 67/1, 68, 68а, 69, 69/1, 70, 71, 71/1, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 79а, 80, 80а, 80б, 80/3, 82/1, 83, 87, 89, 89а, 93, 93а, 118б, 140, 140а, 143, 145, 147;

ул. П. Осипенко, 45, 48, 50, 51, 51а, 52, 53, 56, 57, 57а, 59, 61;

ул. Седова, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17;

ул. Белинского, 51а, 53, 57, 59, 61;

ул. Газеты "Звезда", 73, 75, 79;

ул. Глеба Успенского, 8, 28;

ул. Нестерова, 18;

ул. Елькина, 4а, 6, 7, 8, 8а, 12, 39, 41, 43, 45, 49, 47;

Комсомольский пр., 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 70а;

ул. Е. Ярославского, 2, 8, 10, 10а, 10б, 10/1, 10/3, 10/4, 5, 10/6, 10/7, 26;

ул. Вижайская, 15, 19а;

ул. Лодыгина, 1, 2, 1а, 3, 3а, 5а, 5, 7, 9, 12, 14, 22, 29, 31, 33, 35, 37, 47а;

ул. Сергинская, 7;

ул. Хлебозаводская, 22;

ул. Архитектора Свиязева, 16, 17, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 28а, 28б, 30;

ул. Чердынская, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

ул. Космонавта Леонова, 51.

С 12 по 26 июля:

ул. 13-я линия, 10а, 10б, 12;

ул. 10-я линия, 15.

С 14 по 27 июля:

ул. Рабочая, 1, 3, 3а, 3б, 5;

ул. Академика Вавилова, 4;

шоссе Космонавтов, 108, 110, 112, 113а, 114;

ул. Стахановская, 29, 31, 45, 45б, 49, 49а, 51, 51а, 53;

ул. Снайперов, 1, 1а, 3;

ул. Мира, 4, 4а.

С 15 по 23 июля:

ул. Б. Хмельницкого, 1, 2а, 3, 5, 7, 9, 11, 11/2, 12, 13, 22, 24, 26, 30, 32, 40, 42, 52, 52а, 54, 56, 58, 58б;

ул. Ласьвинская, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54;

ул. Новоржевская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

ул. Охотников, 1а, 3, 5, 7а, 8, 10, 12, 12а, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 31, 32, 34;

ул. Петрозаводская, 8, 10, 15, 17;

ул. Полтавская, 1, 2, 3а, 5, 7, 8, 9, 10, 33;

ул. Химградская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 49, 49а, 51;

ул. Яранская, 2, 4, 8, 10;

ул. Дубовская, 11, 12, 12а;

ул. Онежская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

ул. Автозаводская, 16, 18, 20;

ул. Маршала Рыбалко, 17а;

ул. Федосеева, 22;

ул. 4-й Пятилетки, 2а.

С 15 по 28 июля:

ул. Островского, 25, 27, 30, 40, 59, 59/1, 63, 66, 74, 76, 93, 93б, 93в, 93д, 95, 99, 107, 119;

ул.. Белинского, 6, 7, 8, 10, 31;

ул. Сибирская, 94;

ул. Красные казармы, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 25;

ул. Артиллерийская, 1;

ул. Пермская, 3а;

ул. А. Пушкина, 1, 3, 5, 6;

ул. Чернышевского, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21а, 23, 23б, 23а, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 44;

ул. Луначарского, 3, 3а, 3/1, 3/2, 3в, 4;

ул. Тимирязева, 11, 15, 23;

ул. М. Горького, 38, 40, 42, 66, 72, 72а;

ул. Революции, 12, 14, 16, 18;

ул. Клименко, 3а, 24;

ул. Екатерининская, 31, 33, 35;

ул. Чайковского, 6а, 7, 8, 8а, 10, 17, 17а, 27;

ул. Советской Армии, 17, 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25а, 27, 27б, 27в, 27г, 29;

ул. Мира, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16;

ул. Баумана, 5, 9, 9а;

ул. Снайперов, 8;

ул. Кавалерийская, 15, 17;

ул. Стахановская, 55, 57, 57а, 59, 59а, 59б;

ул. Баумана, 1, 5б.