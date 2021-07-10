Коронавирус в Перми, последние новости на 11 июля 2021 года: среди заболевших 52 ребенка

Все чаще коронавирусную инфекцию выявляют у детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена за сутки у 354 человек. Среди заболевших 52 ребенка. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор. 77 человек проходят лечение в больницах, 277 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Скончались за сутки 18 пациентов с коронавирусом. Общее число заболевших в Пермском крае - 64 487.

За прошлые сутки инфекцию выявили в 27 территориях за сутки у 354 человек. В Перми 186 новых случаев заболевания, в Березниках - 28, в Чайковском - 26. В Пермском муниципальном районе заболели 14 человек, в Кудымкаре - 12, в Уинском муниципальном округе 12.

Инфографика: Оперштаб.

По 9 заболевших в Краснокамском и Чернушинском городских округах. По 8 случаев подтверждено в четырех территориях – Лысьвенском, Соликамском, Добрянском и Осинском городских округах.

В Кишертском муниципальном округе 6 случаев, в Чусовском городском округе и Кунгуре по 3, в Кизеле и Верещагинском городском округе по 2.

По одному заболевшему в 10 муниципалитетах – Губахе, Суксунском, Гремячинском, Октябрьском, Кунгурском, Бардымском, Юсьвинском, Еловском, Карагайском и Ординском округах.

Власти Прикамья также сообщили, что в регион доставили еще одну партию вакцины от коронавирусной инфекции. 25 995 комплектов «Спутник V» уже распределены между поликлиниками и частными медорганизациями.

Графика: Яндекс.

С начала массовой вакцинации в Прикамье первым компонентом привиты 393,3 тысячи жителей. Из них почти 268,5 тысяч полностью завершили вакцинацию – им введены первый и второй компоненты.

Всего за время массовой вакцинации в Пермский края доставили 447 393 комплекта вакцины.