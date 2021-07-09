Коронавирус в Перми, последние новости на 10 июля 2021 года: в Прикамье за сутки положительным оказался тест на COVID-19 у 60 детей.

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«Комсомолка» публикует последние данные по коронавирусу в Пермском крае на 10 июля: в Прикамье за сутки положительным оказался тест на COVID-19 у 60 детей.

По данным Роспотребназдора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 348 новых случаев заражения COVID-19: 46 человек проходят лечение в больницах, 302 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 64 133. В числе 348 новых инфицированных 143 пациента мужского пола, 205 – женского, среди заболевших 60 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 54 человека, от 30 до 49 лет – 105 человек, 78 в возрасте 50-64 и 51 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.