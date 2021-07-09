Министр образования Раиса Кассина вручила призы победителям БеZOOMного выпускного

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Пока вы молоды – дружите и улыбайтесь каждый день, учитесь в школе на «отлично», не забывайте про обед! Цените время и заботу, вникайте в темы и слова, что так приято и с любовью вам говорят учителя! – такие стихи для будущих первоклашек написал во время конкурсных испытаний будущий Король БеZOOMного выпускного Алексей Демешкин.

Не четыре, а 224 тысячи зрителей

БеZOOMный выпускной в этом году, напомним, из-за коронавирусных ограничений во второй раз прошел в онлайн режиме. Зато его смогли посмотреть не четыре тысячи выпускников, как ранее, а 224 с половиной тысячи зрителей! Ребята участвовали в челленджах и флешмобах, а кульминацией вечера стал выбор Короля и Королевы бала.

Почетное звание Королевы получила Анастасия Ефимова из села Плеханово Кунгурского муниципального округа, а Королем стал Алексей Демешкин из Александровска. Оба они с честью прошли все испытания: рассказывали о себе, отвечали на вопросы, танцевали, объясняли, как поступили бы в сложных ситуациях и чем любят заниматься.

Король БеZOOMного выпускного Алексей Демешкин. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- У нас был выпускной вечер с ребятами, и в этот самый момент позвонила моя бабушка, которая смотрела Прямой эфир и сказала, что меня выбрали Королем! – рассказывает, как узнал о своей победе Алексей. – Я не поверил, стал смотреть группу Вконтакте и уже после этого объявил ребятам в микрофон о своей победе! Было радостно и приятно!

«Отучусь и вернусь в Пермский край»

На днях Король краевого БеZOOMного выпускного приехал в Пермь, чтобы подать документы в пермский Политех, а еще чтобы лично встретиться с министром образования Раисой Кассиной и получить из ее рук приз за победу в конкурсе.

О том, какой путь Король выпускного планирует выбрать дальше, Алексей вместе с другими победителями онлайн трансляции рассказал на теплой и душевной встрече с министром. Раиса Алексеевна пригласила ребят к себе в кабинет, накрыла стол и угощала победителей чаем с разными вкусняшками.

В уютной обстановке ребята рассказывали о своих мечтах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первыми в разговор вступили те ребята, которые стали победителями в специальной номинации министра, написав письмо в будущее. Ими стали Арсений Зинченко из Губахи, Дария Маткасымова из Очера и Леонид Пыцарь из Нытвы. В подарок они получили сертификат в магазин бытовой техники, что очень кстати для будущих студентов.

- Победителей я выбирала по своеобразности и уникальность того, что вы написали в своих письмах, - начала встречу Раиса Алексеевна. – И я благодарю вас за активность и хочу сегодня поговорить с вами.

- Я учился в профильном классе Следственного управления Следственного комитета и планирую поступать в Московскую Академию Следственного комитета, а потом вернуться в Пермский край! – рассказал о себе победитель Арсений Зинченко.

- Прекрасно, нам в Пермском крае очень нужны такие ребята!

Теплая встреча за сладким столом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Когда судьба дает другой шанс»

- А я свое письмо писала, пожалуй, для себя и делала это максимально откровенно, наверно потому Вас оно и подкупило, - предположила выпускница Дария Маткасымова. – Увы, мне не хватает баллов для поступления в вуз мечты, я написала литературу на 97, русский на 73 и даже если наберу 100 баллов на вступительных испытаниях, то, к сожалению, не пройду.

- Да, согласна, откровенность подкупила и еще одна фраза, за которую тебе сразу можно было присуждать победу, - ответила Раиса Алексеевна. - А звучала она так: «Просто нужно пережить этот момент!». У вас у всех в жизни будут трудные моменты, и надо уметь их пережить. И то, как по-взрослому ты посмотрела на свою ситуацию, так должно быть у всех. Главное – это понимание того, что все пройдет, все восстановится, все будет хорошо, просто нужно уметь это переживать. Только 30% людей работают после окончания вуза по специальности. Ничего просто так не бывает! Возможно, судьба дает тебе другой шанс, и даже если ты не поступишь в вуз мечты, ты всегда сможешь потом вернуться к той профессии, которая тебе нравится. Кстати, как вы думаете, какой самый сложный предмет для сдачи ЕГЭ? Биология! Средний балл сдачи – 51 по всей России, затем идет история. Сдать литературу на 97 баллов – это тоже супер-здорово!

Каждый получил подарки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Надеюсь, скоро мы о вас услышим!

А потом и остальные победители рассказали, по какому жизненному пути они планируют после окончания школы. Кто-то решил стать педагогом, кто-то решил идти в медицину…

- Я закончила сылвенскую школу, поступаю в педагогический университет на «Организацию работы с молодежью», так как увлекаюсь волонтерской деятельностью, - рассказала победительница онлайн-квиза Алина Хайруллина.

- Это просто здорово! – порадовалась министр. – Наш выпускной в этом году был необычный, а вы, победители, которые сидите сейчас здесь - приняли в нем самое активное участие и правильно сделали! И, думаю, совсем не ради призов, которые мы вам сейчас будем вручать, а потому что в жизни нужно пробовать все! Конечно, в хорошем смысле этого слова! Нужно быть неравнодушным человеком, не успокаиваться, хотеть много от жизни и ставить себе высокие цели! И оставайтесь в Пермском крае, пожалуйста, здесь всегда себя можно найти! Здесь живут талантливые, неравнодушные люди. И я очень надеюсь, что в ближайшем будущем мы обязательно услышим о вас!

ПРИЗЫ В НОМИНАЦИЯХ ПОЛУЧИЛИ:

Король и королева

Король Алексей Демешкин (Александровск) - наушники

Королева Анастасия Ефимова (село Плеханово, Кунгурский муниципальный округ) - наушники

Письмо в будущее - спецноминация министра

Арсений Зинченко (Губаха)

Дария Маткасымова (Очер)

Леонид Пыцарь (Нытва)

Классная дружба

Ника Гагарина и Анастасия Плотникова (Кудымкар) - 2 PowerBank

Самый активный выпускник

Валерия Горбунова (деревня Митрохи, Уинский район) - портативная колонка и подарок от партнера - PowerBank

Онлайн-квиз

Алина Хайруллина (поселок Сылва) - портативная колонка.