В Перми пять дней ищут 13-летнего мальчика

Игорь Зимин пропал 4 июля.

В Перми полиция и волонтеры занялись поиском 13-летнего Игоря Зинина. Мальчик пропал еще 4 июля, он ушел из дома в центре Перми и с тех пор о нем нет известий. По информации источника, мальчик проживает с папой, и он не сразу сообщил в полицию, что ребенок пропал. Не исключено, что это не первый случай, когда Игорь уходит в неизвестном направлении.

ПСО «Поиск пропавших детей - Пермь и ПК», сообщает, что мальчик проживает на улице Екатерининской – это Дзержинский район.

Приметы Игоря Зинина: рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серые, волосы светло-русые, короткая стрижка.

Был одет в красную футболку, черные штаны, бежевые сандали или черные кроссовки.

Если у вас есть информация о пропавшем мальчике, сообщите по телефонам: 8908-262-59-48 – волонтеры или 102.