«Он хватает голову руками и лежит лицом в подушку». 10-летнему парню из Пермского края невыносимо жить с головной болью

У Сережи - задержка речевого развития, поэтому он даже сказать о своей боли не может. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

- Когда у Сережи начинается этот приступ, он хватает голову руками и лежит лицом в подушку, либо просто психует и плачет, - делится мама 10-летнего Сережи Круподерова из Чайковского. - И он даже не может сказать о своей боли, потому что не говорит.

Родился на свет Сережа крошечным: его вес был чуть больше полутора килограммов. С первых минут жизни мальчик был вынужден бороться за свое здоровье.

Медики поставили малышу диагноз - менингоэнцефалит и гидроцефалия и направили лечиться из Чайковского в Пермь - в краевую детскую больницу. Там мальчик с мамой провели долгие семь месяцев, но зато вылечили менингоэнцефалит и семью выписали домой.

Когда Сереже исполнился год, ему дали инвалидность. Специалисты выявили у него задержку психо-речевого развития. Мальчик рос и осваивал простые навыки, но в 2015 году у него случился рецидив по гидроцефалии и он попал в реанимацию. Врачи поставили ему шунт, который помогает отводить лишнюю жидкость, скапливающуюся в головном мозге.

- Мы снова начали осваивать то, что ранее далось нам с большим трудом - сидеть, ходить, кушать, - рассказывает мама - Сережа ходил в коррекционный детский сад, потом начал учиться в коррекционной школе на домашнем обучении по программе «Особый ребенок».

Помочь Сереже избавиться от изнурительных головных болей может современный программируемый шунт. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

Но несколько месяцев назад все повторилось, - переживает мама мальчика. - Шунт опять перестал справляться. Сережа мучился от головных болей, которые вызывает внутричерепное давление.

В феврале Сереже сделали операцию по замене шунта, но, к сожалению, новый шунт не помог ему справиться с проблемами: ребенок продолжает мучиться от болей, которые не дают ему развиваться и обучаться.

- Помочь Сереже избавиться от изнурительных головных болей может современный программируемый шунт, который будет контролировать и регулировать давление в головном мозге ребенка, - объясняют специалисты благотворительного фонда «Берегиня». - Стоимость такого шунта - 141 000 рублей. У семьи таких средств нет, поэтому они обратились в наш фонд.

Помочь 10-летнему Сереже Круподерову избавиться от головных болей можно здесь.