Итоги сдачи ЕГЭ в Пермском крае: два мультистобалльника и у 108 выпускников по 100 баллов

Темирлан Анарбаев с начальником Пермского суворовского училища. Фото: личный архив.

- О своих 100 баллах по английскому языку я узнал от преподавателя, - рассказывает выпускник Пермского суворовского военного училища Темирлан Анарбаев. - И поначалу не мог поверить, думал, шутка. Где я и где 100 баллов? Но когда убедился, что это действительно так, был просто счастлив, понимая, что все не зря! Столько труда в подготовку было вложено и вот он, результат!

Результаты в регионе выше общероссийских

Английский язык Темирлану необходим для поступления в академию, он и далее планирует пойти по военной дороге. Готовился к ЕГЭ парень в училище, где у выпускников есть все возможности сосредоточиться на подготовке к экзаменам. Их в 11-м классе даже не задействуют для участия в Параде на Октябрьской площади, чтобы ребята могли полностью уйти с головой в учебу.

- Конечно, здесь огромная заслуга и преподавателя, который подготовил меня к экзамену, - говорит суворовец.

В Пермском крае подводят предварительные итоги основного периода сдачи Единого государственного экзамена.

- На максимальный балл сдали экзамены 110 выпускников, двое из них - выпускники школы №146 и лицея №10 набрали 100 баллов по двум предметам, ребята сдавали географию, литературу и русский язык, - рассказали в краевом Министерстве образования и науки. - Средние тестовые баллы по предметам в регионе выше предварительных всероссийских показателей. Например, средний балл по профильной математике в крае выше среднего по России почти на 7 баллов, по географии - на 9 баллов, по химии - на 5 баллов. По литературе и английскому языку средний балл сохранился на уровне России. Выросло число высокобалльных работ (от 81 - 100 баллов) - оно составило более 7,5 тысячи.

В основной период ЕГЭ-2021 сдавали более 13,7 тысячи ребят из Пермского края, из них 12,3 тысячи - выпускники текущего года.

Самым массовым традиционно стал экзамен по русскому языку - в нем участвовали более 10,3 тысячи участников. Свыше 3,9 тысячи школьников вошли в список высокобалльников и набрали более 81 балла. Из них 56 ребят сдали экзамен на максимальный балл.

Вторым по популярности предметом стала профильная математика. Ее писали 6,6 тысячи ребят.

Также продолжает расти популярность ЕГЭ по информатике: этот предмет в основной период сдавали почти 1,8 тысячи выпускников. Экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (КЕГЭ) впервые проходил в компьютерной форме. До этого выпускники писали экзаменационную работу на бумажных бланках. Для проведения экзаменов было специально подготовлено 130 аудиторий, из них 38 в этом году были дополнительно оборудованы видеонаблюдением.

Сдавал ЕГЭ для удовольствия и получил 100 баллов

Причем были в Пермском крае и такие ребята, кто замахнулся на сдачу сразу пяти экзаменов. К примеру, это выпускник школы №3 с углубленным изучением отдельных предметов из города Березники Андрей Письменный. И с одним из выбранных предметов «попал в яблочко».

- Я сдал физику (70 баллов), обществознание (71 балл), русский язык (86 баллов), математику (82 балла) и географию (100 баллов), - рассказал «Комсомольской правде» выпускник. - Причем, так получилось, что географию я выбрал потому, что знаю и люблю этот предмет. Я начал увлекаться географией с пяти лет, в школе у меня был прекрасный преподаватель, потому даже и готовиться к экзамену серьезно я начал только в последние месяцы. Причем ни к одному репетитору не ходил, занимался сам, в школе.

Андрей Письменный благодарен своей учительнице географии Светлане Анатольевне Демидовой. Фото: личный архив.

И если раньше Андрей Письменный не планировал поступать на специальность, связанную с географией, то сейчас всерьез думает об этом.

- Я желаю, чтобы все у Андрея сбылось, чтобы он пошел той дорогой, которая поможет ему стать востребованным в этой жизни, - говорит преподавательница Андрея Письменного, учитель географии с 29-летним стажем Светлана Анатольевна Демидова. - В этом прекрасном результате есть не только трудолюбие и ответственность Андрея, но большая заслуга его родителей. У них дома всегда была хорошая образовательная среда: карты и атласы по этому предмету. А выбрал сдавать географию он действительно просто так, для удовольствия! И даже если география не станет его будущей профессией, то он всегда будет много знать о нашей жизни. Ведь этот предмет развивает системное мышление, дает комплексный кругозор, а значит, и уважение окружающих!

Все условия для успешной сдачи ЕГЭ были созданы ребятам

Напомним, ранее глава региона Дмитрий Махонин подчеркивал необходимость обеспечить выпускникам удобные и комфортные условия для сдачи экзаменов с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

- Основной период ЕГЭ прошел без серьезных сбоев на достаточно высоком организационном уровне, - отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - Безусловно, этот масштабный процесс не может проходить без определенных сложностей и отклонений. Тем не менее в основной период ЕГЭ Министерство образования совместно с коллегами из пунктов проведения экзаменов справились со всеми поставленными задачами, и ребята смогли показать достойные результаты.

В списке стобалльников выпускники из Перми, Пермского района, Березников, Соликамского, Краснокамского, Кудымкарского, Чернушинского, Юсьвинского, Суксунского, Добрянского, Чусовского, Осинского, Октябрьского, Нытвенского, Горнозаводского, Чайковского, Лысьвенского и Очерского округов, а также из Пермского суворовского военного училища.

Всего для проведения ЕГЭ во время основного периода было задействовано 104 пункта проведения экзаменов, большинство из которых - 71 - были организованы на базе школ, остальные - на дому и в медицинских организациях. Ребятам из отдаленных населенных пунктов была обеспечена доставка к местам сдачи ЕГЭ и ГВЭ, а также на период экзаменов им организовывали питание и проживание.

Во всех пунктах соблюдались основные меры безопасности в сложившейся эпидемиологической ситуации. Аудитории готовились с учетом особой рассадки.

Объективность проведения экзаменов обеспечивали более 800 общественных наблюдателей - это почти в 2 раза больше, чем в 2020 году. Кроме того, 1123 аудитории в 71 школе края оснащены камерами видеонаблюдения - не менее двух в каждой. Также они имеются в двух региональных центрах обработки информации (РЦОИ), где проводятся прием и обработка экзаменационных материалов, а также проверка работ экспертами предметных комиссий.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Количество бюджетных мест для выпускников-2021 в Пермском крае составит 5911 мест в бакалавриате и специалитете (это на 550 больше, чем было выделено в 2020 году). В итоге половина ребят, окончивших школы в этом году, смогут поступить на бюджетные места.

Для поддержки талантливых студентов 225-балльникам выплачивается «губернаторская» стипендия. Ежегодно на денежное стимулирование студентов направляется 200 миллионов рублей. В 2020 - 2021 учебном году ее получают более 2,8 тысячи студентов.