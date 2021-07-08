В Сочи полицейский насмерть сбил 21-летнюю пермячку

В Адлерском районе Сочи погибла 21-летняя пермячка. Фото: кадр видео Вконтакте "ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ".

В Адлерском районе Сочи погибла 21-летняя пермячка. Около 2 часов ночи она выбежала на дорогу и угодила под машину. Черный «Мерседес» ехал на приличной скорости и не успел среагировать. Девушка отлетела от машины на несколько метров. Очевидцы ДТП вызвали «скорую». Девушка получила серьезную травму головы.

- ДТП случилось в Сочи 6 июля в два часа ночи, - сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - По предварительным данным, на улице Ленина водитель «Мерседес» сбил девушку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Она была доставлена в больницу, но позднее скончалась от полученных травм.

Сотрудники ДПС осмотрели место аварии, опросили очевидцев и водителя «Мерседеса». Мужчина предъявил документы. На вопрос полицейского о месте работы, мужчина заявил, что он безработный.

Как сообщил источник «КП-Кубань», в разговоре инспектор почувствовал запах алкоголя и попросил 26-летнего водителя пройти медосвидетельствование, но он отказался. Предположительно, мужчина был пьян. Участника аварии проверили по базам, оказалось, что он сотрудник полиции - патрульно-постовой службы одного из территориальных отделов Сочи.

У мужчины был выходной и ехал он по гражданке. О смертельной аварии, которую спровоцировал сотрудник органов внутренних дел, и при этом не согласился пройти медосвидетельствование, доложили начальству. Полицейского уволили по отрицательным мотивам. Сейчас проводится проверка, но не исключено, что после смерти девушки заведут уголовное дело, материалы направлены в следственный комитет.