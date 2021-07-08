В Пермском крае наградили восьмерых подростков, которые спасли на пожаре несколько семей

Юные герои. Фото: instagram/svetlakov_berezniki

- Это был настоящий ад, - вспоминают жители поселка Легино в Березниках. - Огонь мгновенно разбушевался так, что находиться на расстоянии даже десятков метров было просто невозможно. Вскоре в одном доме взорвался газовый баллон, и одна его часть залетела в огород, а другая пробила крышу, часть забор и влетела в фундамент.

Пожар в частном доме на улице Яйвинской в Березниках начался в полночь 17 июня, когда все жильцы трехквартирного дома уже легли спать. Причиной возгорания стали искры от проводов линии электропередач. Вскоре огонь охватил два дома, две бани и все надворные постройки. Когда через 25 минут приехали пожарные, все полыхало. Но еще до их приезда на месте оказались восемь подростков, живущих по соседству. Ребята бесстрашно бросились на помощь пожилым людям из горящих домов.

Пожар начался когда все жильцы трехквартирного дома уже легли спать. Фото: instagram/svetlakov_berezniki

- Они в это время возвращались с речки, ходили купаться, - рассказала «КП» мама одного из юных героев. - Зашли в поселок, увидели дым и тут же побежали на помощь. У дома ребята разделились: кто-то побежал выводить людей, кто-то будить соседей, кто-то выносить газовые баллоны и тушить пожар.

- Парни молодцы, - рассказывает очевидец. - Моя мама с бабушкой в соседнем доме живут. Она чудом услышала, как трещит от пожара соседний дом. Еще немного, и наш дом тоже бы загорелся, а так только сайдинг оплавился. Еще до того, как сотрудники МЧС начали тушить пожар, парни вывели из дома пенсионеров, которые еле ходили.

- Погибших и пострадавших на пожаре удалось избежать, - сообщили в МЧС России по Пермскому краю.

Юных героев - Демида Ананьева, Василия Артамонова, Никиту Богатырева, Михаила Карпенко, Ивана Мальцева, Вячеслава Рудчука, Егора Хватынца и Никиту Хребтова - пригласил в гости глава Березников Константин Светлаков. Он вручил парням, старшему из которых 20 лет, а младшему - 12, благодарственные письма, а еще подарки - бейсболки, статуэтку и эмблему города Березники.

- Благодаря самоотверженным действиям этих ребят, а также подоспевшей помощи пожарных, несколько семей были спасены, - рассказал в своем Instagram Константин Светлаков. - Несмотря на юный возраст, мужества и смелости ребятам не занимать. Не каждый взрослый проявил бы себя так в экстренной ситуации. Их поступок является проявлением лучшего человеческого качества - неравнодушия к чужой беде.