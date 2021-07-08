Пермские волонтеры поддержали врачей и маленьких пациентов ковидного отделения

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В краевой инфекционной больнице открыли детское «ковидное» отделение. Хотя дети, как правило, заболевают коронавирусной инфекцией реже, чем взрослые, но болезнь может протекать не менее тяжело и не с менее серьезными последствиями. Чтобы поддержать маленьких пациентов, показать, что они не остаются один на один в борьбе с опасным вирусом, в больнице побывали волонтеры-медики и представители общественности Перми.

- К сожалению, эпидемиологическая ситуация остается сложной. Сейчас идет третья волна коронавируса: каждый день – все больше зараженных, вирус мутирует, заболевают дети. На первый план вновь выходят труд врачей, их самоотдача. И даже несколько теплых слов, пусть даже сказанных буквально «на пороге» больницы, смогут придать им новых сил, - считает активист регионального отделения Общероссийского народного фронта Антон Немкин. - Также добавлю, что мы все можем помочь медикам, проявляя максимальную осторожность и соблюдая меры безопасности.

- Дети все чаще заражаются коронавирусом, некоторые из них проходят лечение в больницах, не все лежат с родителями, и мы решили провести такую акцию, чтобы внести нотку позитива в их жизнь, - говорит волонтер Игорь Новоселов. – И, конечно же, нам хочется поддержать медицинский персонал и сказать «спасибо» тем, кто продолжает находиться на передовой.

Врачи и медперсонал больницы, в свою очередь, отметили, что в нынешней ситуации и взрослым, и детям особенно важны любые знаки внимания и поблагодарили волонтеров за оказываемую поддержку.