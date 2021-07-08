«Ночью термометр опустится до +5 градусов». В выходные в Перми начнется похолодание

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жаркие июльские дни и теплые ночи совсем скоро сменятся ночной прохладой и невысокой дневной температурой воздуха. Сильных дождей при этом не ожидается: погода будет прохладной, но по-прежнему засушливой.

- В пятницу 30-градусная жара установится практически на всей территории Прикамья, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. - В Перми столбик термометра может достичь днем отметки в 31 градус, а в северных районах может потеплеть и до 33 градусов - тепло к нам будет поступать с северо-западного направления.

Погода будет солнечной, без осадков. Но вечером с севера начнет быстро смещаться холодный фронт, и в северных районах края прогремят грозы со шквалистым ветром более 20 метров в секунду.

Утром в субботу этот фронт будет проходить через Пермь, что вызовет непродолжительные дожди с грозами. Однако к обеду осадки прекратятся. Воздух днем не прогреется теплее 22 – 27 градусов.

В воскресенье похолодание будет продолжаться, дневная температура воздуха будет не выше 22 – 24 градусов. Осадков при этом не ожидается.

В дальнейшем погода по-прежнему будет засушливой – сохранится влияние антициклона, который установился над Европейской частью станы. Но в отличие от Москвы, где в течение всей недели будет выше 30 градусов, жары у нас не ожидается. В первой половине следующей недели возможны достаточно низкие ночные температуры - в диапазоне от +5 до +10 градусов, а днем будет немногим больше 20 градусов.