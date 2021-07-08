Как жителям Прикамья быстро оформить загранпаспорт нового образца

Загранпаспорт теперь можно оформить без всяких очередей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лето – то время года, когда пермяки чаще всего задумываются об оформлении загранпаспорта. И хотя зарубежные поездки сейчас ограничены, количество желающих получить документ довольно велико. Чтобы упростить процесс, в филиалах МФЦ в Прикамье – в первом регионе в стране - установили «умные» устройства - криптобиокабины.

Марии очень понравилось умное устройство. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Воспитательница пермского детского сада Мария – одна из первых, кто смог оформить загранпаспорт нового образца с помощью такой «умной» кабины.

- Это очень удобно, - объясняет она. - Все оформление заняло у меня считанные минуты. Приходишь, берешь талончик, тебя вызывают, заполняешь анкету. Потом девушка подводит тебя к криптобиокабине. Внутри – монитор, на нем высвечиваются подсказки, что тебе делать. Прикладываешь, куда нужно, паспорт, чтобы его сканировать, пальцы ладоней, чтобы с них сняли биометрические отпечатки, потом камера тебя сфотографирует. Через три недели мне пришло приглашение – получить паспорт. Ни очередей, ни нервотрепки!

Разобраться в алгоритме действий помогают подсказки на экране. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- С помощью криптобиокабин мы оформляем загранпаспорта нового образца, - объяснили специалисты МФЦ. - Основное их отличие – срок действия 10 лет, а не 5, что удобно. Срок оформления остается прежним – 1 месяц. Размер пошлины – тоже: 5 тысяч рублей.

- Все собираемые биометрические данные граждан находятся под надежной криптографической защитой, - заверили в Ростелекоме.

При необходимости работники МФЦ помогут во всем разобраться. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Какие документы потребуются?

Для оформления загранпаспорта нового образца нужно заполнить в МФЦ анкету на оформление документа.

Необходимы:

- документ, удостоверяющий личность, - паспорт;

- ранее оформленный загранпаспорт при его наличии;

- квитанцию об оплате госпошлины.

Мужчинам призывного возраста нужно взять с собой военный билет, а военнослужащим к заявлению придется приложить разрешение командования.

Промобот на входе в МФЦ расскажет, какие документы нужны для оформления загранпаспорта нового или старого образца. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Где установили «умные» кабины?

Оформить загранпаспорт нового образца с помощью криптокабин можно в филиалах МФЦ: «Центральный-2» (г. Пермь, ул.Кубышева,9), «Чайковский» (г. Чайковский, ул. Декабристов,9), «Кунгурский» (г. Кунгур, ул. Советская,26), «Краснокамский» (г. Краснокамск, ул. Коммунальная,23), «Лысьвенский» (г.Лысьва, ул.Мира,26).

- В ближайшее время мы также планируем начать тестирование криптокабиныв филиале «Соликамский-2» (г. Соликамск, ул. Северная,53). До конца года услуга будет доступна еще и в Березниках в филиале по улице Карла Маркса, 37,— рассказал руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.