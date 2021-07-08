«Красные человечки» и Медведь Потапка: что осталось Перми на память о «культурной революции»

Четырехметровые деревянные творения художника Андрея Люблинского стали символом «культурной революции». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эпоха «культурной революции», когда губернатор Олег Чиркунов пытался превратить Пермь в «культурную столицу Европы», оставила в городе ряд арт-объектов, построенных в основном на средства бюджета. Но мало создать уличную скульптуру, ее еще надо содержать и поддерживать в пристойном виде. За 10 - 12 лет своего существования они порядком поизносились и требуют ремонта.

«Пермские ворота»

Гигантская буква «П», созданная из бревен, встречает гостей Перми, прибывших в город на поезде. Этим летом монументальный арт-объект отмечает 10-летний юбилей. Правда, подошел он к нему не в добром здравии.

На реконструкцию "Пермских ворот" может потребоваться 14 - 15 миллионов рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- «Пермские ворота» находятся в аварийном состоянии, - рассказывает Марина Жукова, заместитель руководителя музея современного искусства PERMM. - В прошлом году было проведено обследование строительных конструкций, металлического каркаса и фундамента арт-объекта. Состояние облицовки и частично фундамента признано ограниченно работоспособным. Но часть облицовки - то есть именно бревен - надо менять.

Как сообщили в Минкульте Пермского края, осенью начнется полная реконструкция арт-объекта. Завершиться она должна в 2022 году. Смета работ пока уточняется, но, по прикидкам, на реконструкцию может потребоваться 14 - 15 миллионов рублей.

Общественник Денис Галицкий считает, что ремонтировать «ворота» нельзя.

- Мне арт-объект очень нравится, но его конструкция такова, что ни один эксперт не подпишет акт приема его в эксплуатацию после ремонта, - говорит Денис Галицкий. - Он был создан незаконно: не было получено разрешение на строительство, не сделана проверка на безопасность. Его сделали просто так - взяли и построили. С моей точки зрения, он должен оставаться в том виде, что есть. Он будет постепенно разрушаться, и в этом тоже есть некоторый смысл, своя красота. А деньги потратить на то, чтобы к нему нельзя было подойти, залезть на него - так как это опасно. Надо только сделать красивое ограждение, чтобы можно было делать селфи на фоне «ворот».

«Яблоко»

Арт-объект в виде надкушенного яблока диаметром три метра появился возле Горьковской библиотеки в декабре 2010 года. В изготовлении скульптуры использовались стены разрушенных зданий Перми. Автор - украинская художница Жанна Кадырова. Стоимость «яблока» - около миллиона рублей.

"Яблоко" нуждается в реставрации Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Еще два года назад с «яблока» стала отпадать зеленая облицовочная плитка - «кожура». На приведение в порядок арт-объекта потребуется около полутора миллионов рублей. Работы, как сообщили в Минкульте, планируется начать уже осенью.

- Этот объект находится на балансе государственного музея современного искусства, поэтому реконструкция будет проведена за счет бюджета, - объяснили в ведомстве.

«Красные человечки»

Четыре четырехметровые деревянные творения художника Андрея Люблинского стали практически символом «культурной революции». Их в сентябре 2010 года усадили на крышу Органного зала и установили возле Дома Советов. Кстати, на их изготовление потратили всего 270 тысяч рублей, что по сравнению с другими арт-объектами выглядит сущими копейками. С крыши Органного зала снять человечка потребовали депутаты, увидевшие в нем намек на «безголовое голосование». А от Дома Советов последнего человечка убрали в 2014 году и отправили на склад.

В 2018 году одного из них установили на поляну около музея PERMM.

- В прошлом году он был реставрирован, - отметила Марина Жукова.

«Айконмэн»

Айконмэн стоял перед Культурно-деловым центром Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Трехметровый светящийся человечек Icon man, состоящий из компьютерных «иконок», был установлен перед Культурно-деловым центром в марте 2012 года. Он обошелся краевому бюджету в 750 тысяч рублей. Убрали его с глаз долой одновременно с «красным человечком». Сейчас «Айконмен» находится перед зданием музея PERMM. В прошлом году он был реставрирован. Сейчас арт-объект исправно функционирует, мигая «иконками».

«Скарабей»

4-метровый шар из старых автомобильных покрышек, который катит жук-скарабей, появился в пермском Саду камней в октябре 2011 года. Его автор казахский художник Молдакул Нарымбетов потратил на изготовление арт-объекта два месяца. «Скарабей» получился прочным, ему реставрация не требуется.

Скарабей создан из автомобильных покрышек Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

«Счастье не за горами»

Эта инсталляция прошла проверку временем. Художник Борис Матросов создал ее в 2005 году для ландшафтного фестиваля, проходившего в Подмосковье. В мае 2009 года буквы перевезли в Пермь на фестиваль уличной культуры, после завершения которого надпись должна была вернуться в Москву. Но «Счастье не за горами» осталось в Перми и стало самым любимым арт-объектом пермяков и практически визитной карточкой города. В 2013 году его реконструировала частная компания. Потребовался ремонт и в 2018 году, когда арт-объект превратили в «Смерть не за горами». Восстанавливать надпись пришлось самому вандалу.

Весной пермяки стремятся сфотографировать затопленное "Счастье" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Скульптуры из металлолома

Вдоль всей аллеи Комсомольского проспекта стоят скульптуры, созданные из металлолома. Они появились здесь в результате фестиваля «Сезон искусств». На первом фестивале, прошедшем в 2006 году, художники из разных городов создавали скульптуры из песка. Естественно, долго они не прожили. А на следующий год материалом для творчества послужил металлолом. Были созданы пять скульптур, в частности, «Парма-бриз», «Ангел Камы», «Медведь Потапка». Еще два аналогичных фестиваля состоялись в 2010 и 2011 годах. В итоге на Компросе оказалось 37 скульптур.

Грустный медведь Потапка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Изготавливали их из черного необработанного металла, который со временем покрылся ржавчиной. И некогда блестящие скульптуры превратились в нечто ржавое. Так что необходимо либо приводить их в порядок, либо убирать с Комсомольского проспекта. Кто должен решить их судьбу?

- До октября прошлого года эти скульптуры находились на балансе городского департамента культуры, - рассказал начальник департамента Василий Головин. - Но после начала реконструкции Комсомольского проспекта их передали краевым властям.

И тут возникает вопрос: предполагается, что реконструкция Компроса должна вернуть центральной улице города ее прежний исторический облик. А скульптуры из металлолома явно не вписываются в стиль сталинского ампира. Может быть, все же их убрать? Ведь уличное искусство мимолетно и недолговечно. Как те же песчаные или ледяные скульптуры. Никто же не расстраивается, что замки из песка или снега рассыпаются после завершения фестиваля.