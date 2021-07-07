Почем морковка из Израиля? «Борщевой набор» в Перми сейчас обойдется в копеечку

Цены на овощи нынче кусаются. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Это что же получается, 120 рублей за четыре морковки? – удивляется парень на кассе. – А мы с молодой женой решили дома питаться, чтоб сэкономить. Похоже, тарелка борща стала недешевым удовольствием!

Мы решили проверить, сколько стоит сейчас «борщевой набор».

Урожай овощей в Средней Азии засох на корню

Еще недавно действовало правило: хочешь овощей повкусней и подешевле – отправляйся на рынок.

Морковь из Израиля на Центральном рынке - уже по 150 рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В крытом павильоне в зале с надписью «фермерские продукты» на Центральном рынке разложены экзотические фрукты. Лишь в нескольких местах замечаем нужные нам корнеплоды.

- Морковь – 150 рублей за килограмм, - говорит фермер, который представляется Фарухом. - Нет, дешевле не продам, смотрите, какая крупная!

- Что же так дорого? – удивляемся мы.

- Сейчас морковь везут только из Израиля, - объясняет торговец. – Раньше из Узбекистана, из Таджикистана возили, но там этим летом неурожай – засуха, так что овощей из Средней Азии нынче не ждите. Берите вот молодую картошку из Краснодарского края, за 50 рублей уступлю.

- А местной морковки нет? – интересуемся.

- А вы на улице в крытом павильоне поспрашивайте, - советует продавщица соседнего лотка. – Там уже кое-кто начал местные овощи продавать.

Цены на свежую картошечку пока «кусаются»

На прилавках в павильоне на улице из свежего урожая – в основном лук, петрушка, огурцы да ягоды. Лишь кое-где виднеются пучки морковки толщиной с карандаш. Продают ее по той же цене, что и израильскую.

Местная свежая морковка - пока толщиной с карандаш. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Это наша морковь, местная, култаевская, без всякой химии, - объясняет продавщица Ирина. – Берите, отдам за 150 рублей килограмм. На морковку нынче неурожай, из-за засухи очень плохая всхожесть была. Так что цены на нее, если и опустятся, то ненамного.

Молодую картошку на Центральном рынке дешевле 200 рублей пока не встретить. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Появилась на рынке и молодая картошка. Она – разных калибров: где-то чуть крупнее горошин, а где-то уже величиной с абрикос. Везде за нее просят 200 рублей за килограмм.

- Дешевле вы пока не найдете, - объясняет продавец Николай Петрович из пригородного Нестюково. – Картошечку ведь пришлось поливать чуть ли не через день. Но урожай в этом году обещает быть хорошим, так что цены скоро наверняка пойдут вниз. Прошлогодняя картошка пока тоже не кончилась. Вот, смотрите какая добрая! Всего 50 рублей за килограмм! А из овощей возьмите свежих огурчиков за ту же цену. В магазине вы таких дешевых и вкусных не купите.

Стоим и вслух подсчитываем стоимость нашего борщевого набора: 200 рублей за килограмм молодая картошечка, 150 – морковка, 50 целковых – одна свекла средней величины, 50 рублей – пучок лука…

Под Нытвой уже поспела морошка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А зачем вам борщ варить? – удивляется, заслышав наши подсчеты, продавщица ягод. – Погода-то жаркая стоит! Ягоды на две недели раньше созрели. Вот, возьмите лучше морошки нашей нытвенской, она хорошо жажду утоляет, отдам по 700 рублей за килограмм. Или вот голубику из Болгарии завезли в ту же цену. Рынок-то сейчас – глобальный!

А как в торговых сетях?

В торговых сетях цены на морковь все же пока меньше 100 рублей.

В торговых сетях морковь тоже израильская. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К примеру, в «Пятерочке» крупная мытая морковь стоит 93 рубля, немытая – 89. Свекла – 98 рублей 99 копеек за килограмм. То есть все же дешевле, чем на рынке. А вот картошка, наоборот,- дороже, чем прошлогодняя на рынке: от 59 рублей 99 копеек до 79 рублей 99 копеек.

Откуда прибыли эти овощи? Они свежие или нет? Спрашиваем у проходящей мимо работницы торговой сети.

- Сейчас посмотрю, - разглядывает та какую-то сетку, лежащую рядом с коробками. – Тут написано, что эти овощи из Башкортостана.

А картошка - из Египта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- С оптовых баз из Башкирии к нам тоже импортные овощи везут, - открывает секрет продавец магазина торговой сети «Магнит», куда мы заходим. – Морковь - израильскую, картошку и свеклу – из Египта.

В этой торговой сети морковка только немытая – по 76 рублей 99 копеек, картошка – от 59 рублей 99 копеек, свекла – 98 рублей 99 копеек за килограмм. И тут недешево…

- Я удивляюсь, почему наши производители не шевелятся, неужто не могут наладить производство и хранение элементарной моркошки-картошки, раз такие выгодные цены? – возмущается покупательница Зинаида Павловна. – Дожили: морковь и картошку из-за тридевять земель везем!

Покупатели сокрушаются по поводу цен на овощи в магазинах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МНЕНИЕ ЭКОНОМИСТА

Виноват урожайный 2019 год?

- В России сейчас сложилась достаточно неприятная ситуация: в прошлом году отечественные сельхозпроизводители значительно сократили посевные площади по многим культурам из-за избыточного урожая 2019 года, - объяснил в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) экономист Дмитрий Клещев. - Сейчас не все помнят, но в позапрошлом году рынок затоварился той же морковкой, картофелем, свеклой. Цены на них упали ниже себестоимости, продукцию трудно было продать.

Прибавьте к этому последствия пандемии, которая вызвала инфляцию и рост цен на продовольствие во всем мире. А также – его дефицит, который возник из-за разорванных цепочек поставок. В итоге сейчас продовольственные товары в первую очередь уходят туда, где рынок быстрее восстанавливается, например, в Китай. Это вызывает еще большую нехватку продуктов на нашем рынке. И, как следствие, приводит к росту цен на продукты питания. Сейчас в правительстве предпринимаются определенные меры по защите нашего продовольственного рынка, вводятся заградительные пошлины при продаже сельхозпродукции за рубеж, но они касаются в основном зерновых культур, а не овощей.

Будем надеяться, что в августе-сентябре, когда производители соберут урожай, цены на продовольствие пойдут вниз. Но надо сделать выводы из этой ситуации с ростом цен на овощи и предусмотреть инвестирование в увеличение посевных площадей.