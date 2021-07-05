Антон Немкин: «Районкам» Пермского края конструктор сайтов позволит сделать шаг к новым читателям

Проблемы районных СМИ обсудили на заседании краевого отделения Союза журналистов

Районные газеты востребованы в своих территориях, так как пишут о локальных проблемах земляков. Но у многих из них есть большая проблема – отсутствие собственного сайта, а значит, они оказываются выключенными из сферы внимания активной части аудитории. В Пермском крае развиваются районные паблики в соцсетях, городские порталы, новостные каналы и чаты в мессенджерах. И через эти площадки информация доводится до аудитории быстрее и в более разнообразных форматах. Присутствие в интернете становится важным критерием и для предоставления СМИ грантов. А у районных СМИ нет средств на разработку сайтов и оплату работы сотрудников, которые бы их технически обеспечивали.

Как «районкам» стать более оперативными и открытыми в своей работе, более полно и своевременно оповещать земляков о событиях в районе, городе, селе? Этот вопрос обсудили на заседании Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» члены правления, представители районных средств массовой информации и автор проекта «Цифровая долина Прикамья», член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ Антон Немкин.

- Интернет-сайты открывают новые возможности для развития местной журналистики. Нет ограничений на объем публикуемого контента, огромное разнообразие форматов, возможность активного привлечения аудитории через инструменты онлайн-продвижения и социальные сети. Поскольку большинство «районок» не может себе позволить разработку сайтов, выходом может стать бесплатный конструктор – некий шаблон, который редакции смогут наполнять своим контентом. Более того, есть возможность предусмотреть специальный инструментарий, позволяющий интегрировать этот контент с сайта в социальные сети СМИ, что также существенно облегчит работу журналистов и редакторов, - объясняет Антон Немкин.

Конструктор позволит редакциям газет создавать собственные сайты под свои нужды. И, по мнению председателя Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» Игоря Лобанова, наличие такого инструмента является «безусловным требованием времени».

- «Конструктор сайтов» – легкий и удобный в употреблении. На мой взгляд, он позволил бы нашим традиционным «районкам» эффективнее доносить информацию до своих читателей, где бы они не находились, наращивать свою аудиторию, получить новые возможности для монетизации», - считает Игорь Лобанов.

Эксперты краевого отделения Союза журналистов России выразили готовность подготовить технической задание на создание конструктора. Разработкой мог бы заняться фонд «Цифровая долина Прикамья». Антон Немкин подчеркнул при этом, что было бы интересно, если бы к работе над проектом подключились бы команды из региона.

- У ребят из Перми и Пермского края большой потенциал. Кроме того, разработка любого продукта - это бесконечный процесс, участие в котором может стать хорошей мотивацией для молодежи оставаться в регионе, - уверен IT-предприниматель.