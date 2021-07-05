За депутатские мандаты в Пермском крае будут бороться около 100 представителей партии «Новые люди»

Фото предоставлено штабом партии «Новые люди».

В Перми прошло общее собрание Регионального отделения в Пермском крае политической партии «Новые люди» по выдвижению кандидатов в депутаты Законодательного собрания IV созыва, а также кандидатов в депутаты Пермской городской думы VII созыва.

Кандидаты выдвинуты по спискам от партии, а также по одномандатным округам. В Законодательное собрание - более 60 человек, в Гордуму - более 40 человек.

4 июля в Москве состоялся Съезд партии «Новые люди», на котором были выдвинуты кандидаты в Государственную Думу по спискам и по одномандатным округам.

- Жители нашей страны – это вольные люди, - говорит основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. – Мы должны раскрепостить творческие силы народа, обустроить нашу страну для современной качественной жизни, обеспечить равные конкурентные условия для роста всем, без блата для «своих», создать условия для роста доходов и благосостояния людей на своей земле, в своих регионах, а не только в столице.

Почему кандидаты решили баллотироваться в законодательный и представительный органы Прикамья и столицы края от партии «Новые люди»?

Дарья Эйсфельд, депутат Законодательного собрания Пермского края:

- Партия «Новые люди» - это интересный проект, который нацелен, в том числе, и на поддержку молодежи. Сейчас, так получилось, ни одна партия не востребована молодежью и не отвечает в полной мере требованиям молодых людей. А ведь молодежь – это наше будущее, именно ей предстоит решать вопросы медицины, образования, обеспечения пожилых людей, развивать экономику и укреплять обороноспособность страны.

Денис Шитов, предприниматель:

- Когда в Пермь приезжал основатель партии Алексей Нечаев, он говорил, что во власть должны приходить люди дела. Мне импонирует такой подход. Я сам предприниматель, и считаю, что малый бизнес нужно развивать, он может и должен стать драйвером развития экономики, как это происходит в динамично развивающихся странах.

Алексей Овчинников, управляющий ООО «РТК «Новые технологии»:

- Мне нравятся люди в партии, они хотят и способны что-то менять вокруг себя. Посыл партии о том, что в политику должны прийти новые лица, соответствует моим ценностям и убеждениям. Поэтому принял решение присоединиться к тем, кому не все равно, что происходит в этой стране.

Артём Орлов, заместитель директора школы №114

- Иду в политику, во-первых ради детей. Школьники понятия не имеют чем хотят заниматься в жизни. Надо развивать дополнительное образование, информирование родителей (ведь некоторые не знают даже о сертификате, благодаря которому ребёнок может бесплатно посещать 1 секцию). Также необходимо «осовременивать» секции, чтобы детям интересно было в них заниматься. Во-вторых, ради педагогов и классных руководителей. Они вынуждены большую часть времени заниматься бумажками, а не детьми.

Валентин Шаровар, председатель ТСЖ «Янаульская, 18»:

- Эта партия, считаю, дает возможность молодым амбициозным людям, таким как я, пытаться менять политическую жизнь города в интересах горожан. Надо больше прислушиваться к мнению людей и стараться сделать так, чтобы они реально ощутили изменения к лучшему.

Константин Юраев, директор стоматологической цифровой клиники "Brillia city"

- Если бы меня пару лет назад спросили, пошли бы вы баллотироваться. То задал бы с недоумением вопрос: «От кого???». Сейчас есть партия "Новые люди" концепция которой мне близка принципами и идеологией. А в силу того, что я врач и всегда помогал и помогаю людям, мое участие в выборах от «Новых людей» более чем логично.

Сергей Исаев, директор центра компетенций НТИ по направлению «Фотоника»:

- Я новый человек в политике, так что даже название партии – про меня. Я считаю, что настало время многое кардинально менять в нашей стране, но не прежними административными методами. Нужны новые нетривиальные подходы для решения накопившихся проблем.