Возможно, в Прикамье нашли затонувший струг времен Ермака

Так затонувшее судно выглядит на экране эхолота. Фото: УЦПИ.

Как уже писала «КП», в прошлом году пермские дайверы нашли на дне Сылвы затонувший старинный пароход «Вера Фигнер». А вот теперь они рассказали еще об одной находке, которая может оказаться по-настоящему сенсационной. В районе залива Камы возле Хохловки подводники обнаружили судно, лежащее на 20-метровой глубине.

Затонувший струг нашли на Каме возле Хохловки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как предполагают археологи, вполне вероятно, что это древний струг времен средневекового покорения Урала и Сибири. Дайверы уже между собой окрестили его – «струг Ермака».

- Если это подтвердится, то может стать поистине мировой сенсацией, - говорит руководитель Камской археологической экспедиции Григорий Головчанский. – Поднятых и отреставрированных судов времен средневековья в музеях мира – по пальцам пересчитать. А подобных экспонатов эпохи колонизации Урала и Сибири, которая проходила в 15-16 веках, нет вовсе. По полученным на сегодняший день материалам можно предположить, что это корабль тех времен, хотя, думаю, едва ли он принадлежал Ермаку. Но окончательные выводы делать пока рано. Предстоит исследовать судно, установить возраст его постройки. Что-то более определенное сможем сказать в начале июля, после того, как обработаем данные погружений Уральского центра подводных исследований.

Корпус затонувшего судна имеет очертания, характерные для древних стругов. Фото: УЦПИ.

По словам археолога, на древний возраст судна указывают разные признаки: двадцатиметровая лодка имеет характерные очертания для судов того времени, учитывается также плохая сохранность дерева, из которого сделано судно.

Каким образом удалось отыскать на дне Камы старинное судно?

Прошедшей осенью и зимой пермские дайверы и историки совместно с Центром подводных исследований Русского географического общества, исследовали затонувший на Сылве пароход «Вера Фигнер». Позже была разработана совместная программа исследования акваторий Пермского края, с целью изучения объектов исторического наследия, находящихся под водой. Весной-летом этого года началась подготовка для реализации этой обширной программы. Осваивается новое оборудование, ведутся исследования в архивах, выявляются наиболее перспективные для работы участки рек.

- Если все сложится благоприятно, то осенью-зимой этого года, совместно со специалистами ЦПИ РГО исследования будут продолжены. Вода станет более прозрачной, это даст новые возможности для изучения подводных объектов, - говорит Григорий Головчанский. – Уверен, что подводная археология, которая впервые начинает развиваться в Прикамье, подарит нам немало ценных исторических находок.