Антон Немкин: Мы поможем учителям Прикамья подготовиться к внедрению цифровых решений уже в следующем учебном году

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Пермский край стал пилотным регионом в реализации программы дополнительного профессионального образования по повышению цифровых компетенций педагогов и руководителей школ.

Эта программа была разработана в рамках проекта «Цифровая долина Прикамья», который создает в крае член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ Антон Немкин. Ее основная цель – предоставить учителям и руководителям школ новые цифровые инструменты, которые позволят организовать профессиональную деятельность педагогов на современном уровне.

Одновременно со стартом образовательной программы в Прикамье объявили о конкурсе на лучшие решения для цифровой среды школы или класса.

- Мы проводим этот конкурс, чтобы мотивировать педагогов использовать на практике те знания, умения и опыт, которые они приобретут в рамках программы, - объясняет Антон Немкин. - Конкурсная работа должна представлять дорожную карту конкретного проекта, который будет реализован в следующем учебном году. В результате реализации программы мы поможем учителям подготовиться к внедрению цифровых решений уже в следующем учебном году.

Одновременно со стартом образовательной программы в Прикамье объявили о конкурсе на лучшие решения для цифровой среды школы или класса.

Эксперт подчеркнул, что основными критериями при отборе проектов станут их актуальность, системный подход и перспективность.

- Пермские педагоги готовы к повышению цифровой грамотности, - отметила начальник управления стратегического планирования департамента образования Перми Екатерина Костарева. - Чтобы работа была продуктивной, мы готовы постоянно повышать свои компетенции. Формирование экспертной позиции – это та задача, над которой мы будем работать.

Итоги конкурса подведут в конце августа - в рамках завершения реализации в Пермском крае программы дополнительного профессионального образования по цифровизации школ.