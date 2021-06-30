Как вырастут в Перми цифры в квиточках ЖКХ

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 июля вступают в силу тарифы, утвержденные на второе полугодие в Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

«КП» посчитала, как вырастут расходы на коммунальные ресурсы для семьи из трех человек, проживающей в стандартной двушке.

Вода

Плата за холодную воду с 1 июля не поднимется - мы по-прежнему будем платить 33 рубля 3 копейки за кубометр.

А вот каждый израсходованный кубометр горячей воды в большинстве пермских многоэтажек будет стоить на 8,36 рубля больше - 137,91 рубля. Норматив потребления в квартирах, где не установлены счетчики, - примерно в 3,8 «кубов» на каждого. Таким образом, семье из 3 человек предстоит платить на 95 рублей больше.

Повысится плата и за водоотведение 1 кубометра воды на 2,32 рубля, то есть платить будем уже 27,14 рубля. Расчетный норматив отвода воды в городе составляет около 6,5 кубометра в месяц на человека. То есть для нашей среднестатистической семьи плата повысится примерно на 15 рублей.

Тепло

В пермских многоэтажках, которые обслуживают Пермская сетевая компания и ПТЭЦ-14, плата за тепло не повысится.

Но в тех домах, в которые его поставляет ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский», каждая потребленная гигакалория будет стоить на 58,46 рубля дороже - 1519,94 рубля.

Норматив потребления тепла в Перми составляет около 0,028 гигакалории на квадратный метр в месяц. То есть семья, проживающая в квартире площадью 50 квадратных метров, будет ежемесячно потреблять примерно 1,4 гигакалории. Разница в оплате за тепло для нее составит 81,84 рубля.

Электричество

Стоимость электричества для населения в домах, не оборудованных электроплитами, вырастет на 19 копеек за киловатт-час - до 4,44 рубля. Норматив потребления электроэнергии среднестатистической семьи из 3 человек, проживающих в 2-комнатной квартире в Перми, - 73 киловатт-часа. Следовательно, за свет семье придется платить на 13,87 рубля больше.

В домах с электроплитами киловатт-час подорожает на 15 копеек до 3,25 рубля.

Мусор

Жители многоквартирных домов будут платить за вывоз мусора на 5,52 рубля больше, чем раньше - 85,61 рубля с каждого проживающего.

СЧИТАЛКА «КП»

Если сложить все «добавки», с 1 июля условная семья из трех человек, проживающая в двухкомнатной квартире, будет тратить в месяц на коммунальные ресурсы примерно на 222 рубля больше. А разница за полгода составит 1332 рубля.