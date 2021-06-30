Жарче, чем на курортах: жители Пермского края обмениваются фото термометров во время тропической жары

Воздух в Перми успеет сегодня прогреться как минимум до +34˚. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- О, у меня уже + 36 в тени, а у вас? – пишет в социальной сети житель Кудымкара и публикует фото своего уличного термометра. Тут же в ответ ему в комментариях посыпались ответы с фото: «У нас столько же», «На солнце + 43», «Невыносимо!». Что правда, то правда, в Пермском крае установилась тропическая жара. Этим летом пермяков испытывают экстремально высокие температуры, у нас сейчас теплее, чем на курортах: в Анапе, например, сегодня + 27, а в Крыму + 26. Синоптики говорят, что тропическая жара в регионе сегодня точно сохраниться.

По информации ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета, днем в регионе ожидается усиление тропического воздуха с Южного Урала и установление экстремальной жары – на большей части края дневная температура +33…+36 , что близко к абсолютному рекорду июня.

В Кудымкаре жители фотографируют выкладывают в соцсети аномально высокую температуру, которую показывают термометры. Фото: ВКонтакте "Злой Кудымкар".

Воздух в Перми успеет сегодня прогреться как минимум до +34 , сильная жара придет и на север края. Возможны локальные грозы и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. В зоне риска более сильных гроз и шквалов снова, как и вчера, находится северо-запад края.

Ночью и в течение в четверг в Пермском крае прогнозируются сильные ливни, грозы, град, а высокая скорость ветра в средней тропосфере (до 70 км/ч) способствует возникновению шквалов.

Отступление жары в Пермском крае ожидается завтра. Днем температура воздуха не превысит +27…+31 за исключением восточных районов. Сильная жара до +35…+37 уйдет за Урал. Однако ночь на четверг может быть такой же аномально теплой как и сегодня, с температурой +18…+23 .