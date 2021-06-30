Будущее стадиона «Молот» в Перми определят на общественных слушаниях

Так выглядит проект застройки территории.

Сообщение о том, что собственник земельного участка, расположенного вблизи Дворца спорта «Молот» в Мотовилихинском районе Перми, собирается застраивать эту территорию жилыми домами и объектами социальной и спортивной инфраструктуры, которое распространили СМИ весной этого года, вызвало вопросы у общественности. В частности, на этой площадке находится стадион «Молот», на котором жители близлежащих микрорайонов привыкли прогуливаться, совершать пробежки, заниматься на тренажерах, выгуливать собак.

Члены территориальных общественных советов микрорайонов обеспокоились, смогут ли горожане в дальнейшем заниматься здесь спортом? В соцсетях высказывались критические замечания по поводу этого проекта.

На днях в СМИ вышли новые публикации, в которых политтехнологи связали эту критику с предвыборными играми.

- Попытки заработать очки на этой теме — это предвыборные спекуляции на больной для района и городе теме, - процитировало издание «Новый компаньон» мнение пермского политконсультанта Людмилы Ознобишиной. - Либо ты пытаешься проблему вывести в конструктивную плоскость за столом переговоров, либо это намеренная политизация и обострение отношений.

Ранее собственник этой земли ГК «ПМГ» сообщил, что собирается построить к 2027 году на участке, ограниченном улицами КИМ, Василия Соломина и Лебедева, 11 жилых домов, большой 50-метровый бассейн мирового уровня, парковку на 400 машиномест, а также реконструировать

сквер за ДК им. Ленина на ул. Лебедева и бульваре Гагарина. Также в концепции застройки предусматривалось построить школу и несколько детских садов.

Но вопросы у людей остались: в частности, - выдержат ли коммуникации возведение большого бассейна? Не уменьшиться ли в связи с этим напор воды в их домах? Нельзя ли построить вместо старого стадиона, который сейчас не используется по прямому назначению, новый?

Пермские урбанисты оценивали этот проект как перспективный, в частности, директор Центра гражданского анализа и независимых исследований Светлана Маковецкая подчеркивала, что он обещает для жителей района и всего города новые возможности по занятию спортом, она отмечала, что эта зона города при его реализации станет современной и комфортной.

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что проект застройки территории стадиона будет реализован только после одобрения на публичных слушаниях.

Такой же позиции придерживаются и в муниципалитете Перми.

На встрече жителей с представителями ПМД глава Перми Алексей Дёмкин заверил, что никаких окончательных решений по поводу застройки территории у УДС «Молот» не будет принято без совета с представителями общественности.

- Мы должны понять, чего ждут жители района, услышать, как они хотят, чтобы развивалась эта территория, чтобы уже с учетом их мнения принимать дальнейшие решения, – отметил глава Перми Алексей Дёмкин.

Собственник земельного участка также готов обсуждать с людьми концепцию застройки этой территории, в том числе, рассматривать возможность реновации стадиона, вложения около 200 миллионов рублей на развитие в районе застройки всех коммунальных сетей, для чего потребуется вносить необходимые изменения в соответствующие городские программы.

Олег Александрович Стародубцев, руководитель застройщика ГК «ПМД»:

- На сегодняшний день окончательного решения ещё не принято. Мы продолжаем рассматривать несколько вариантов реновации территории по ул. Лебедева 13, настаивая на соблюдении интересов всех сторон: жителей города, спортивной общественности и собственника земельного участка. Какой вариант станет итоговым? Как и планировалось, решение будет выработано только в конструктивном диалоге, с учетом результатов публичных слушаний, на которых должны прозвучать мнения всех групп общественности и экспертов. Считаем, что решение должно быть принято без эмоций и с соблюдением главной цели любого девелоперского проекта – городского развития.

Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова:

- Несколько лет назад велись переговоры о выкупе стадиона «Молот» в краевую собственность. По нашему проекту планировалось построить бассейн олимпийского стандарта и модернизировать УДС «Молот». Однако собственник земельного участка от продажи отказался.

Сейчас владелец территории решил сам частично реализовать проект полностью за свои средства. Конечно, с точки зрения развития водных видов спорта такой объект стал бы серьезной базой для подготовки профессиональных спортсменов и проведения соревнований самого высокого уровня. При этом необходимо принять взвешенное решение с учётом всех мнений. Для нас важно, чтобы объект отвечал современным требованиям и мог использоваться как для профессионального, так и для массового спорта

Наталья Григорьевна Буталова, жительница Мотовилихинского района:

- Мы хотели бы, конечно, чтобы у нас сохранился стадион – он ведь один такой на весь район. И не просто сохранился, а приобрел новое качество, стал современным. Чтобы были обустроены зоны отдыха, детские площадки, велодорожки, а не просто дома стояли вплотную друг к другу, как это у нас часто бывает. Обнадеживает обещание собственников земли вложить значительные средства в обновление коммунальных сетей – они имеют достаточно солидный возраст.

Ирина Мирских, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права ПГНИУ:

- Собственник земельного участка вправе инициировать внесение изменений в Генеральный план города Перми, в Правила землепользования и застройки, разработать документацию по планировке территории и обратиться с заявлением поменять назначение земли. Все эти документы обязательно должны соответствовать требованиям градостроительного законодательства и в любом случае пройти процедуру публичных слушаний, учесть мнение жителей района.

Что касается изъятия земельного участка стадиона «Молот» для нужд края или города – то здесь необходимо учесть, что изъятие предусмотрено в исключительных случаях, предусмотренных Земельным кодексом и у властей на сегодняшний день нет таких оснований.

Поэтому в данной ситуации имеется две альтернативы: первая – участок закрыт для посещений, поскольку является частной собственностью, жители города не могут использовать его как открытую спортивную площадку; вторая - собственник получает разрешение на застройку земельного участка жилыми домами, однако с ним можно попробовать договориться о возведении спортивного объекта, доступного для посещения на возмездной основе всеми жителями города Перми. Альтернативы, при которой собственник за свой счет обустраивает стадион, постоянно обслуживает его и держит открытым для безвозмездного посещения пермяками, к сожалению, нет.