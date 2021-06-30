Коронавирус в Перми: Новая волна пришла на три месяца раньше

Интенсивность третьей будет зависеть и от нас с вами, насколько мы, заходя в транспорт или магазин, будем надевать маски. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Третья волна коронавируса широкими шагами пошла по Пермскому краю. За последние десять дней число инфицированных за сутки выросло вдвое. 29 июня их было 223 человека, и каждый день количество заболевших становится на 15 - 20 человек больше. Почти 65% новых случаев приходится на детей, молодежь и жителей до 49 лет.

Почему третья волна, объявленная краевым Минздравом неделю назад, оказалась такой интенсивной? Не поздно ли еще сделать прививку? И чего нам ждать в будущем от коварного вируса? На эти и другие важные вопросы ответила «Комсомолке» заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.

Почему заболевших в регионе все больше?

- Для нас рост заболеваемости тоже стал несколько неожиданным, потому что для коронавирусной инфекции характерна осенне-зимняя сезонность и подъема заболеваемости мы ждали в сентябре. Причем рассчитывали, что он будет небольшим, поскольку к естественному проэпидемичиванию присоединяется иммунизация.

Планировались, что за предстоящие три месяца популяционный иммунитет поднимется у нас до тех цифр, которые дадут лишь небольшой сезонный подъем. Но ситуация изменилась, и подъем начался в июне.

Одна из причин, почему это произошло, связана с изменением самого возбудителя. Наблюдая за молекулярной генетикой вируса, вирусологи увидели, что произошли незначительные изменения в геноме на уровне субтипа. Подобные изменения мы каждый год видим при гриппозной инфекции. Это не новый, а немного измененный вирус, который циркулировал и ранее. А факт его изменений обусловил увеличение заразности коронавируса. Теперь скорость распространения инфекции будет более высокой.

Сколько жителей Прикамья прошли «проэпидемичивание»?

- Коллективный иммунитет складывается из естественного проэпидемичивания и тех, кто вакцинировался. Мы проанализировали данные лабораторных исследований, которые занимаются оценкой антител, и пришли к выводу, что к тем 60 тысячам заболевших из официальной статистики оперштаба мы должны прибавить носителей, которых мы не выявляем. В эту статистику вошли те, кто обратился в лаборатории по своему желанию, чтобы проверить антитела.

Это скрытые компоненты заболеваемости, они тоже работают на нас, на формирование коллективного иммунитета. И сейчас с учетом вакцинопрофилактики цифра тех, кто знаком с вирусом, составляет около 60% жителей края. А оставшиеся 40 % еще остаются восприимчивы к вирусу. Это много! Горючего материала остается пока еще достаточно.

Должна ли вакцинация в Прикамье быть принудительной?

- Мы должны активизировать процесс иммунизации, я сторонница добровольного принципа иммунизации, но сразу скажу, что в период пандемии работают другие законы, и группы риска должны быть привиты обязательно. Потому что иначе это летальность, распространение в группах эпидемического риска: среди медиков, работников транспортной сферы, учителей… Для них нужно ввести более обязательный принцип вакцинации.

Будет ли третья волна более опасной?

- Если говорить о тяжести и летальности, то третья волна не должна быть более опасной, так как большая часть популяции защищена. А если говорить о заразности, то интенсивность третьей волны может быть высокой. Хотя по законам пандемии обычно вторая волна имеет самую высокую интенсивность, а третья уже идет на снижение.

Но поскольку сейчас вирус изменил свою заразность, мы не можем сказать, какой будет третья волна. Интенсивность ее отчасти будет зависеть и от нас с вами, насколько мы, заходя в транспорт или магазин, будем надевать маски. Насколько воздержимся от посещения массовых мероприятий. Это не даст полный откат, но этим мы механически снизим скорость распространения инфекции, чтобы наше здравоохранение не захлебнулось. Сейчас мы должны думать о себе и нести ответственность за неинфицирование тех, кто рядом с нами: коллег, членов семьи, близких, родственников.

Не поздно ли делать прививку сейчас?

- Конечно, вакцинироваться нужно было бы раньше, но наше население в этом вопросе оказалось сложноубеждаемо. Согласна, для полной защиты человеку нужно 42 дня. Но даже после первой прививки у нас заболевают только 30%, а значит, мы отчасти сумеем защитить население. Прививку делать нужно, так мы приобретаем иммунитет. Особенно, если кто-то сейчас планирует ехать в отпуск, где будет работать фактор миграции, перемешивания и скученности.

Что будет дальше с коронавирусом?

- Пока никто точно сказать не может, как вирус себя поведет, поскольку с ним мы столкнулись впервые. Рассматриваются две гипотезы: первая - вирус повоюет и уйдет из популяции и вторая - вирус, циркулируя в защищенной популяции, ослабит свою иммуногенность, но все равно будет сохранять патогенный потенциал. Мне кажется, что вторая гипотеза - она более реальна.

Правильно ли хранится вакцина в мобильных пунктах?

- Да, население волнует этот вопрос, потому что делать прививки мы привыкли в условиях прививочных кабинетов. Я бы ответила так: в мобильных пунктах вакцинации работают люди, которые этому обучены, всегда занимались вакцинопрофилактикой и имеют сертификаты. А холодовая цепь - условия хранения и транспортировки - тоже отработаны. В прививочных пунктах, которые сегодня развертываются в торговых центрах, сохраняется противоэпидемический режим: врач и фельдшер осматривают человека, собирают анамнез. Надзор за процессом вакцинации осуществляют органы Роспотребнадзора, специалисты которого сейчас приоритетно работают на COVID-19.

КСТАТИ

312 тысяч жителей края уже привились первым компонентом, почти 250 тысяч человек полностью завершили иммунизацию. Помимо медучреждений сделать прививку можно в мобильных пунктах, попасть в них можно без предварительной записи. Парк Горького, площадь перед Цирком, крупные ТЦ - график и точные места работы на каждую неделю публикуются на сайте Минздрава Пермского края.

На вопросы о вакцинации круглосуточно готовы ответить в колл-центр по COVID-19 в Прикамье. Звоните по телефонам 258-07-87 или 122.

ВАЖНО

Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в больницах Пермского края достаточно лекарственных препаратов и специального оборудования. За две последние недели было вновь развернуто 1447 ковидных коек. Сейчас их количество - 2647, свободны - 36,3% или 960 коек. При необходимости развертывание дополнительных коек в «красных зонах» будет продолжено.

СКАЗАНО

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень:

- Сейчас мои коллеги – врачи, медсестры – часто говорят: кто побывал в «красной зоне», не рассуждает о том, надо ли делать прививку. Они идут и прививаются. Добровольно. Охват медицинских работников вакцинацией от новой коронавирусной инфекции составляет 82,3%. У остальных, как правило, есть противопоказания: они хотели бы привиться, но здоровье не позволяет. Призываю сделать прививку всех жителей региона, прежде всего тех, чей возраст составляет 60+, а также представителей профессий, которые контактируют с большим количеством людей – работников сфер образования и социального обслуживания, торговли, общепита, культуры, транспорта и других.