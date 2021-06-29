«Она безобидная и очень пугливая». Пермяк потерял экзотическую змею и ищет ее по всему городу

По словам специалиство, если змею не найдут и не спасут в ближайшее время, шансы на выживание у нее минимальны.

- Стела живет у меня в квартире, в стеклянном террариуме, я достаю ее редко, - рассказывает хозяин змеи 30-летний Александр. - А в этот раз я забыл закрыть крышку на замок, ночью она выбралась и каким-то образом улизнула из квартиры.

Красно-белую змею 24 июня заметили на улице жители Садового, позвонили в МЧС, но когда на место приехали спасатели, та уже куда-то уползла.

- Она абсолютно не приспособлена к дикой среде, кормится с рук, не ядовитая и абсолютно безобидная, сама всех боится, - говорит ее владелец. - Я ее купил в Екатеринбурге за 18 тысяч рублей. Это Королевская гандурасская змея, в длину она около метра. Обитает на восточном побережье Америки - от Флориды до Нью-Джерси. Еще ее называют молочная.

- А почему Стела?

- Потому что она такая же холодная и изящная. Ей всего три годика, а ее рацион весьма однообразный - замороженные мыши и вода. Я очень за нее переживаю и надеюсь, что ее удастся найти.

Александр не теряет надежды найти своего питомца и просит всех, кто видел Стелу, позвонить ему по телефону 8-958-882-16-74.-

- Стеле будет очень непросто выжить в чуждой для нее среде, инкубаторные змеи привыкли, что их кормят, поэтому добыча пищи будет для нее серьезной проблемой, - говорит заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ, кандидат биологических наук Михаил Бакланов. - Также угрозу ее жизни представляют те, кто выступают по отношению к ней хищниками. Те же кошки или собаки из любопытства могут на нее наброситься. Еще один угрожающий для жизни фактор - температура окружающей среды, отрицательные значения могут оказаться для змеи смертельными. Если ее не найдут и не спасут в ближайшее время, шансы на выживание у нее минимальны.

БУДЬ В КУРСЕ

Что делать, если встретил на улице змею

1.Не нужно преграждать ей путь или приближаться к ней, следует просто ее обойти.

2.Если вы подойдете к змее слишком близко, она может расценить это как угрозу и напасть.

3.Если змея заползла в квартиру, нужно дать ей уползти или накинуть на нее плотную ткань, которую она не сможет прокусить, и вынести ее на улицу.

4.Лучше всего позвонить 112 и вызвать спасателей.

КСТАТИ

По словам Михаила Бакланова, в Пермском крае водится только одна ядовитая змея - гадюка. Но яд этой змеи не представляет смертельной опасности.

- В 70 процентов случаев гадюки при нападении не кусают, а просто ударяют головой, - рассказывает эксперт. - Но если вас все же укусили, нужно попытаться выдавить яд руками. После этого нужно лечь и некоторое время находиться в состоянии покоя. Также рекомендуется обильное питье.

Если почувствуете себя плохо, необходимо обратиться за медицинской помощью.