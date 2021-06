«ГАЗель NN»: от аналога к «цифре»

Под торжественную музыку сотрудницы пермского дилерского центра «Грузавтоимпорт» сбросили черное покрывало, и перед глазами посетителей возникла она – «ГАЗель NN», машина нового поколения. Буквы NN в ее названии означают New and Now – новое и сейчас.

Немного истории

«ГАЗель» появилась на свет в 1994 году. Во время становления рыночных отношений в 90-е годы этот грузовичок «вывез» на себе весь малый и средний бизнес России. С тех пор на Горьковском автомобильном заводе было произведено более двух миллионов этих машин. «ГАЗель» даже стала именем нарицательным. Все подобные автомобили и микроавтобусы – под какой маркой бы их не выпускали - до сих пор называют «Газельками».

В рамках обновления модельного ряда ГАЗа, инициированного промышленником Олегом Дерипаской более 10 лет назад, «ГАЗель» прошла полную смену поколений, сохранив при этом свои главные черты - практичность, функциональность и экономическую эффективность.

В 2013 году была создана «ГАЗель» второго поколения - «ГАЗель Некст». Но XXI век требует особенно быстрых перемен. Ответом на вызовы сегодняшнего цифрового мира стала «ГАЗель NN» - новая модель автомобиля, на которой впервые в истории российского автопрома осуществлён переход от аналоговой системы управления к цифровой. При этом машина сохранила лучшие черты «ГАЗели»: практичность, функциональность и экономическую эффективность.

Убедиться во всех достоинствах «ГАЗели NN» и даже прокатиться на ней в ходе тест-драйва пермяки смогли в автоцентре «Грузавтоимпорт». 24 июня дистрибьютор бренда - группа компаний «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ») - провел общероссийскую презентацию новой модели в 15 крупнейших городах России, в том числе и в Перми.

Умный автомобиль

- В новый автомобиль внесено свыше 50 ключевых конструктивных изменений, которые позволили усовершенствовать всего его основные эксплуатационные параметры, - рассказал Василий Крымов, директор по послепродажному обслуживанию ГК «Современные транспортные технологии». – При его создании конструкторы и производственники ГАЗа обращали внимание не только на те пожелания клиентов, которые были сделаны по опыту эксплуатации предыдущих поколений автомобиля, но и заглядывали в будущее и даже предсказывали его. Задача – превратить автомобиль из простого средства передвижения в помощника и партнёра для водителя и предпринимателя.

«ГАЗель NN» имеет принципиально новую электронную архитектуру. Управляет всеми системами автомобиля - двигателем, системами безопасности, вентиляции, отопления, курсовой устойчивости - единый электронный блок.

Благодаря системе бесключевого доступа водитель может легко открывать автомобиль - датчики распознают электронный ключ, даже находящийся в кармане. Традиционный ключ больше не нужен для запуска мотора. Вместо замка зажигания на «ГАЗель NN» установлена кнопка Start/Stop. Это особенно удобно при поездках с частыми остановками.

Комфорт для водителя

Новый автомобиль стал не только более умным, но и более комфортным.

- Мы сфокусировались на комфорте водителя – в кабине подрессоренное водительское сиденье с 11 видами регулировок, - отметил Алексей Шагалов, руководитель центра компетенции Объединенного инженерного центра «Группы ГАЗ». - В базовую комплектацию входит подушка безопасности водителя, системы электронной стабилизации автомобиля, система помощи при трогании на подъём, датчики дождя и света, атермальное лобовое стекло с подогревом. Электромеханический стояночный тормоз, во-первых, более эффективен, а во-вторых, увеличивает свободное пространство в кабине водителя.

Одна из ключевых особенностей новинок - 6-ступенчатая коробка передач. На высоких скоростях движение на 6-й передаче позволяет двигателю работать на низких оборотах, снижая расход топлива на 15 процентов.

А ресурс коробки вырос до 300 тысяч километров.

Предзаказ открыт

Продажи автомобиля стартуют 24 августа. Но уже сегодня можно сделать предзаказ на «ГАЗель NN». ГК «Современные транспортные технологии» предлагает забронировать автомобиль в официальных дилерских центрах или подать заявку на сайте https://gazelle-nn.azgaz.ru.

- Мы периодически проводим опрос клиентов о необходимости внедрения тех или иных опций, - рассказал Денис Давыдов руководитель отдела продаж дилерского центра «Грузавтоимпорт». – И новая «ГАЗель NN» соответствует их ожиданиям. В первый же день мы получили более десятка заказов на машину.

Для предзаказа сейчас доступны несколько базовых модификаций: бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы, вместимостью в 22 пассажира с дизельными двигателями Cummins ISF 2.8.

Кстати, на купленный автомобиль предлагается гарантия: 3 года или 200 тысяч километров пробега.

Фургоны, цистерны, эвакуаторы

В дальнейшем «ГАЗель NN» будет выпускаться с пятью типами двигателя: дизельным, бензиновым, двумя видами газово-бензиновых моторов (на сжатом и сжиженном газе), а в скором времени в продаже появится и электроплатформа.

«ГАЗель NN» станет родоначальником нового поколения автомобилей марки ГАЗ. На этой платформе будет создан широкой модельный ряд машин полной массой от 2,5 до 4,6 тонн с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники: фургоны для перевозки грузов, цистерны для пищевых жидкостей, самосвалы и эвакуаторы, магазины и дома на колесах, автогидроподъемники и автомастерские, пожарные и спасательные автомобили.

Сервис в помощь

После покупки автомобиля его хозяин получает доступ к экосистеме сервисов, которую развивают компания-дистрибьютор – ГК «СТТ» и региональные дилерские центры. Она будет включать персонализированные финансовые продукты, программы помощи на дорогах, технические сервисы и даже возможности для бизнес-образования.

- Наши клиенты наверняка оценят телематическую систему GAZ CONNECT, которая позволяет дистанционно контролировать и целый автопарк из приложения на смартфоне, - отметил Василий Крымов. – Владелец может видеть, как эксплуатируется автомобиль, в каких условиях, контролировать расход топлива, соблюдение маршрута движения, сохранность грузов. К этому прикладывается достаточно широкий пакет финансовых инструментов. Среди них - система сервисных контрактов, задача которой в том, чтобы владелец автомобиля больше не волновался о его работоспособности. Наша фирменная дилерская сеть – более 300 центров - будет обеспечивать его постоянное функционирование.