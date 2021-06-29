Антон Немкин: цифровые сервисы могут помочь жителям Прикамья решать проблемы в сфере ЖКХ

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Член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, автор проекта «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин и депутат Законодательного Собрания Пермского края Татьяна Миролюбова на конкретных примерах проанализировали, как можно было бы улучшить с помощью цифровых сервисов работу с обращениями граждан.

- К сожалению, жилищно-коммунальные проблемы остаются в числе наиболее острых для людей, - отметил Антон Немкин. - Поэтому сегодняшний прием граждан был тематическим, его посвятили именно этой проблематике. Мы будем вместе с краевой инспекцией жилищного надзора разбираться со всеми обращениями и добиваться устранения нарушений. Необходимо подумать о цифровом решении, которое позволит людям отслеживать движение их заявлений по разным инстанциям с обратной связью и видимым результатом.

- Вопросы в сфере ЖКХ сейчас волнуют многих, и то, в каких условиях живут люди, имеет первостепенное значение, - подчеркнула депутат Законодательного собрания региона Татьяна Миролюбова, которая проводила прием.

Были рассмотрены конкретные обращения жителей Прикамья. В частности, Людмила Гайдукова из Березников рассказала, что в доме по улице Набережной, 41 к ограждению лоджии квартиры 12А примыкает крыша пристроя, в котором разместили ночной клуб, а квартиры 13А и 20А в этой многоэтажке используются в качестве ресторана, не будучи переведёнными в нежилой фонд.

По словам Людмилы Гайдуковой, жильцы домов в этом микрорайоне не раз обращались в разные инстанции и жаловались на шум в ночное время. В результате ночной клуб в этом помещении закрыли, но через некоторое время открылся новый.

Начальник Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков сообщил в ответ, что по вопросу перепланировки и использования нежилых помещений по этому адресу в ведомство действительно поступили обращения.

- Мы выявили нарушения в том, что эти помещения используются не по назначению, - объяснил Александр Евсюков. - Собственникам квартир 13А и 20А были выданы предписания об устранении нарушений, они привлечены к административной ответственности. Если нарушения не будут устранены в срок до 18 августа, будет выдано повторное предписание. Если и оно не будет исполнено, инспекция обратится в суд.

Это обращение жителей находится сейчас также на рассмотрении в прокуратуре, в курсе проблемы и администрация Березников. Но в ходе разговора выявилась проблема: люди, не получая обратной связи от чиновников и правоохранительных органов, не знают, где и на какой стадии рассмотрения находится их вопрос.

- Существует очевидная проблема с обратной связью, и это снижает авторитет власти, - подчеркнула Татьяна Миролюбова. - Ведь если власть что-то делает, но не говорит об этом жителям, откуда они узнают, что власть им помогает?

Антон Немкин отметил: когда люди смогут коллективно с помощью цифровых инструментов решать и обсуждать возникающие у них вопросы, возможно, появятся новые сценарии развития ситуаций, что поможет решить ту или иную проблему наиболее быстро и эффективно.