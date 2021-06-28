Где пермякам сделать прививку против коронавируса без записи

У мобильных пунктов вакцинации скапливаются немаленькие очереди. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Желающих сделать себе прививку против новой коронавирусной инфекции становится все больше. На этой неделе в Перми снова будут работать мобильные пункты вакцинации.

С собой нужно взять паспорт. Перед прививкой необходимо заполнить анкету, а врач проведет медицинский осмотр: измерит давление, сатурацию и температуру.

График работы пунктов:

Торговый центр «Карусель» (1-й этаж), шоссе Космонавтов, 59. С 28 июня 2 июля с 14.00 до 18.00,

3 и 4 июля - с 10.00 до 14.00.

Парковка продуктового гипермаркета «Лента», проспект Парковый, 66 (мобильный комплекс на парковке справа от центрального входа в гипермаркет). С 28 июня до 2 июля с 14.00 до 18.00, 3 июля - с 10.00 до 14.00.

Цирк, ул. Уральская, 112 (автобус на площади перед цирком). 30 июня - с 10.00 до 15.00.

Центральный парк развлечений имени Горького, ул. Сибирская, 49 (автобус на площади около Ротонды). С 28 июня до 2 июля с 14.00 до 20.00, 3 и 4 июля - с 11.00 до 18.00.

ТЦ Шоколад, ул. Героев Хасана, 105 (1-й этаж напротив входа в продуктовый гипермаркет «Лента»). 29 и 30 июня с 15.00 до 20.00.