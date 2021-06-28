Не хотел быть воскресным папой: подробности убийства семьи в Пермском крае

Место, где разыгралась трагедия. Скришот видео. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Дядя стреляет в моих маму, папу, тетю и меня, помогите! - в ужасе закричала в трубку 11-летняя девочка, дозвонившись до полиции.

Пикник закончился трагедией. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Страшная трагедия случилась поздним вечером 27 июня на берегу реки Койвы в поселке Бисер (это Горнозаводский район Пермского края). Местный предприниматель убил бывшую жену и родителей девочки прямо у нее на глазах, а потом скрылся с места преступления.

Предприниматель хотел, чтобы бывшая жена к нему вернулась. Фото: соцсети.

Хотел вернуть жену

- Она же совсем еще дите малое, такое пережить! - вздыхают местные жители, которые знали семью, убитую на Койве. - Как жалко ни в чем не повинных людей, да и девочка в один миг сиротой стала.

Начинался этот роковой вечер мирно и спокойно. На берег реки, чтобы отдохнуть и пожарить шашлыки, пришла 44-летняя Людмила вместе со своим мужем Николаем и 11-летней дочкой Светой (имя ребенка изменено по требованиям законодательства. - Ред.). Чуть позднее к ним присоединилась сестра Людмилы Вероника.

Все было хорошо, пока на берег не пришел бывший муж Вероники - 57-летний Сергей.

- Хочу поговорить с Вероникой, - заявил мужчина. Отвел ее в сторону, начал извиняться и уговаривать начать все сначала.

Убитую Веронику ценили в школе. Фото: соцсети.

Но разговора не получилось. Вероника отказалась возвращаться к бывшему мужу, и тогда взбешенный предприниматель съездил домой за оружием, вернулся на берег и начал палить в людей. Целился в голову, грудь и шею. Людмила, Николай и Вероника скончались на месте: ранения оказались не совместимы с жизнью.

Погибший мужчина. Фото: соцсети.

Свету преступник только ранил, девочка получила проникающее сквозное ранение левого локтевого сгиба, но сумела достать телефон и дозвониться в полицию.

Убийце грозит пожизненно

К тому моменту, как на место расправы приехали оперативники, убийца скрылся с места происшествия, но прятался всего несколько часов. Утром он пришел в свой частный дом, где его и задержали.

На место выехали представители силовых ведомств. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Возбуждены уголовные дела по статье «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство малолетнего», они будут соединены в одно производство, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю. - По версии следствия, все случилось на фоне личных неприязненных отношений. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Следователи что-то искали в воде, видимо, выброшенное ружье. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следователи уже осмотрели место происшествия и допросили очевидцев. Назначены судебные экспертизы. Расследование взято на контроль руководителем следственного управления.

Следователи провели обыск в доме подозреваемого. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Девочку отпустили из больницы

Свету, на глазах которой убили маму и папу, увезли в больницу. К счастью, рана оказалась неопасной.

- Девочке оказали медицинскую помощь, обработали рану и отпустили домой с родственниками, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе краевого Минздрава.

Сейчас с ребенком будет работать психолог, а ее дальнейшей судьбой заниматься органы опеки.

- У меня просто слов нет от таких новостей: как обухом по голове ударили, - говорит знакомая убитой семьи. - Людмила - хорошая, добрая, отзывчивая, внимательная женщина. Она много лет работала на железной дороге сначала в Бисере, потом на станции «Европейская». Ее муж Николай тоже на железной дороге работал, потом ушел на пенсию, ему 67 лет было. Дочка Света у них - умница, они ее обожали.

Не хотел быть воскресным папой

Погибшая Вероника много лет работала в местной администрации, а потом ее назначили директором школы в поселке Старый Бисер. От брака с Сергеем у нее есть семилетний сын. По одной из версий, предприниматель очень хотел воспитывать его сам, а не быть воскресным папой.

- Вероника Васильевна в школе ничего не преподавала, только руководила, - говорят коллеги убитой женщины. - Она всегда была жизнерадостной, веселой, ее уважали коллеги, но в последнее время она была какая-то раздражительная. В последний раз мы видели ее 25 июня на вручении выпускникам аттестатов. У нее есть еще старшая дочь от первого брака, ей уже 18 лет. В прошлом году она окончила нашу школу, а сын перешел во второй класс.

Ее бывший муж, которого подозревают в тройном убийстве, занимался розничной торговлей продуктов, пива и табачных изделий. По местным меркам в поселке, где проживают четыре сотни человек и где трудно найти работу, он считался человеком состоятельным.

Сергей также был заядлым охотником. Он владел двумя зарегистрированными охотничьими ружьями - комбинированным карабином «ИЖ-94» с двумя стволами и самозарядным нарезным карабином «ВЕПРЬ - ВПО 123» калибра 7,62, созданным на основе ручного пулемета Калашникова. Его пуля отличается высокой пробивной способностью при охоте на крупного зверя. На оба огнестрельных орудия он имел официальные разрешения, выданные до 2025 и 2024 года.

Как сообщили в Следственном комитете, преступник уже дал признательные показания. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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