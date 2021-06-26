Из сеней раздавался крик о помощи: в Пермском крае полицейский вытащил из горящего дома женщину

Лейтенант полиции Константин Гаврилин и лейтенант Анастасия Шардакова во время ночного дежурства спасли человека. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

Геройский поступок совершили во время ночного дежурства старший инспектор дорожно-патрульной службы Константин Гаврилин и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения лейтенант Анастасия Шардакова. Они спасли на пожаре пожилую женщину

Лейтенант полиции Константин Гаврилин и лейтенант Анастасия Шардакова служат в ОГИБДД МВД России по Горнозаводскому городскому округу. 24 июня они патрулировали территорию на улицах Горнозаводска.

На улице Октябрьской полицейские увидели дым, клубящийся над деревянным частным домом.

- Когда мы подъехали на патрульном автомобиле к нему, увидели, как внутри дома бушевал огонь, - вспоминают сотрудники ГИБДД. – На входной двери снаружи висел закрытый навесной замок и сначала показалось, что внутри никого быть не должно. Но тут из сеней мы услышали слабый крик «Помогите».

Константин Гаврилин, не раздумывая, сбил замок и вошел в помещение. На полу он обнаружил 62-летнюю женщину, инвалида 1 группы, которая не могла самостоятельно передвигаться. Госавтоинспектор взял на руки пенсионерку и вынес ее из горящего дома.

А лейтенант полиции Анастасия Шардакова сообщила в это время о пожаре в дежурную част полиции, вызвала пожарных и скорую помощь.

После того, как полицейские передали женщину медикам «скорой», они вернулись на маршрут патрулирования.