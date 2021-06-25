Машина восстановлению не подлежит: В Перми полицейские попали в ДТП

Сотрудник полиции получили травмы, но от госпитализации отказались.

В Свердловском районе Перми в четверг, 24 июня, произошла серьезная авария с участием автомобиля полиции.

Примерно в 9.20 у дома по улице Яблочкова, 38/а 36-летний водитель «Газели», не убедился в безопасности маневра при повороте налево и врезался в служебный автомобиль «Лада-Веста» с сотрудниками полиции. Удар был такой силы, что легковушка перевернулась и вылетела в кювет. Очевидцы вызвали на место «скорую». Медики осмотрели пострадавших.

За рулем служебной машины был 27-летний старший сержант полиции. В машине также находились двое его коллег. 25-летний и 27-летний старшие сержанты. Все они получили травмы головы, порезы и ушибы, но от госпитализации отказались. Им было рекомендовано амбулаторное лечение. Машина полицейских получила серьезные повреждения и восстановлению не подлежит. Водитель «Газели» не пострадал.

- Участники ДТП прошли медицинское освидетельствование, которое показало, что все трезвые, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. В отношении водителя ГАЗ-3302 составлены административные протоколы.