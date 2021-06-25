Что построят в этом году к юбилею столицы Прикамья

Молодежи должно нравиться жить в нашем городе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Депутаты Пермской городской Думы заслушали информацию о том, как идет подготовка к 300-летию Перми.

Как отметил первый заместитель главы администрации города Эдуард Хайруллин, ключевыми проектами при подготовке к юбилею столицы Прикамья является комплексное благоустройство центральной части города - эспланады, Комсомольского проспекта и набережной Камы, обновление подвижного состава общественного транспорта, а также благоустройство долин малых рек в рамках проекта «Зеленое кольцо».

Зона отдыха на Комсомольской площади и цветы на Октябрьской

Как сообщил депутатам Эдуард Хайруллин, на эспланаде в 68-м квартале в этом году планируется завершить строительство двух кафе и административного здания, а в 66-м квартале выполнят основания дорожек и уложат гранитное покрытие центральной аллеи сквера.

На набережной практически завершено возведение лекционного павильона, панорамного кафе, большого амфитеатра. Эти объекты откроются уже в сентябре. Также осенью станет доступна для жителей города большая спортивная зона с беговой дорожкой, теннисными кортами, тренажерами, баскетбольной и волейбольной площадками. Набережную Камы в Кировском районе будут реконструировать в 2022 - 2023 годах, сейчас разрабатывается проектная документация.

В Перми началось обновление Комсомольской площади. Здесь появится зона отдыха с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами. На Октябрьской площади предусмотрено создание пешеходной аллеи с помощью мобильных архитектурных форм с цветами, во время массовых торжественных церемоний они будут убираться. На этой площади будет предусмотрена парковка для автомобилей. На Комсомольском проспекте отремонтируют фасады 56 домов, здесь уже отремонтированы 13 фасадов, на 24 ведутся ремонтные работы.

Из дорожных объектов в этом году завершится реконструкция улицы Героев Хасана от Хлебозаводской до улицы Василия Васильева. Дорога станет шестиполосной, вдоль нее обустроят тротуары и велодорожки. Также будет закончена реконструкция улицы Карпинского на участке от Свиязева до улицы Советской Армии.

Как отметил Эдуард Хайруллин, одним из важных направлений в преддверии юбилея является развитие социальной инфраструктуры. Благодаря нацпроекту «Демография» в Перми открылись четыре новых детских сада, новый корпус гимназии №3, ДЮЦ имени Василия Соломина, спортивная база «Летающий лыжник». В дальнейшем предстоит ввести в эксплуатацию объекты отрасли образования, спорта и культуры, продолжить строительство нескольких школ.

План «Пермь-300» будет публичным

Депутаты напомнили, что ранее ставили вопрос о том, чтобы был составлен календарный план реализации проектов в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города.

- Я дал поручение подготовить такой список с указанием сроков реализации проектов и источников их финансирования, - ответил глава Перми Алексей Дёмкин. - В ближайшее время он будет опубликован на сайте администрации города, и каждый пермяк сможет посмотреть, когда, где и что будет построено.

- Сейчас важно понять, что уже сделано в зоне ответственности города, - отметила заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник. - Это, прежде всего, крупные инфраструктурные объекты, благоустройство - и все, что мы называем комфортной городской средой. В целом подготовка идет планово, мы находимся в постоянном контакте с краевыми коллегами, а также получаем обратную связь от горожан - это особенно важно, нужно максимально учесть интересы жителей при подготовке к юбилею Перми.

Школьникам подарят юбилейный букварь первоклассника

Свои предложения по подготовке к юбилею столицы Прикамья вносили в администрацию Перми представители некоммерческих общественных организаций. На заседании Пермской городской Думы был задан вопрос: какие из этих предложений будут реализованы?

- Среди прочих была поддержана удачная идея - издать к 300-летию Перми юбилейный букварь первоклассника, в котором каждая буква будет посвящена истории Пермского края, - ответил заместитель главы города Алексей Грибанов. - Хотелось бы, чтобы он был издан поскорей, может быть, к 1 сентября этого года.

Депутаты предложили более внимательно рассмотреть возможность реализации и других проектов НКО.

Благоустроят не только центр

Депутаты обратили внимание представителей администрации на то, что к юбилею нужно благоустроить не только центр города.

- Жители каждого района города должны ощутить перемены к лучшему в комфортности городской среды, - подчеркнула Наталья Мельник.

- Сейчас в Перми проводится беспрецедентное количество работ, - отметил депутат Арсен Болквадзе. - Мы видим, как начали преображаться парки, скверы в отдаленных районах города, там строится социальная инфраструктура. Например, сейчас заключен контракт на строительство ледовой арены в Кировском районе, которой никогда не было в Закамске. Город должен стать привлекательным для проживания, чтобы молодые люди не уезжали, а связывали свою жизнь с Пермью.

- У нас сформирован перечень из 30 парков и скверов, которые запланировано реконструировать и благоустроить к 300-летию Перми, - сообщил глава Перми Алексей Дёмкин. - Определены источники финансирования, так что есть уверенность, что эти проекты будут реализованы.

В итоге депутаты приняли в адрес администрации рекомендации: направить в Пермскую городскую Думу актуализированный План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания Перми, а также информацию о концепции праздничного оформления города и о ходе реализации медиа-плана «Пермь-300».

ПАРЛАМЕНТСКИЕ НОВОСТИ

В Перми определили дату выборов в городскую Думу

Работа депутатского корпуса Пермской городской Думы VI созыва подходит к концу - пермские депутаты этого созыва провели свое предпоследнее пленарное заседание.

На нем была определена дата выборов в городской представительный орган VII созыва. Они состоятся 19 сентября этого года.

Принятое решение вступит в силу после его опубликования. Предполагается, что уже 26 июня кандидаты в депутаты гордумы могут подавать документы в избирательную комиссию.

Этой осенью в Пермскую городскую Думу предстоит выбрать 22 депутата-одномандатника, и еще 14 депутатов будут избраны по партийным спискам.

В Перми скорректировали бюджет-2021

Корректировки в бюджет Перми на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утвердили депутаты Пермской городской Думы.

Доходная часть бюджета в этом году несколько сократится из-за недополученных доходов в транспортной отрасли и уменьшения поступлений от земельного налога в связи с оспариванием кадастровой стоимости земельных участков их владельцами.

Заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник выразила удовлетворение тем, что выпавшие доходы все-таки планируется скомпенсировать в последующие годы.

- Доходы бюджета в этом году уменьшатся на 203 миллиона рублей, обнадеживает, что решено добиться их увеличения в 2022 году на 290 миллионов, а в 2023 году - на 548 миллионов рублей, - отметила Наталья Мельник. - Дефицит этого года сохранится на уровне 3,5 миллиарда рублей, а в 2023 году он должен уменьшиться до 994 миллионов рублей.

Депутаты предложили в дальнейшем более ответственно прогнозировать исполнение бюджета.

Денежные выплаты взамен земли

На пленарном заседании Пермской гордумы депутаты утвердили уточненный механизм получения выплаты многодетными семьями взамен земельного участка, которую отныне можно направить на улучшение жилищных условий, уплату первоначального взноса, погашение ипотечного кредита. Теперь не придется оформлять недвижимость в общую собственность членов семьи. Раньше те, кто оформил кредитный договор или договор купли-продажи на одного члена семьи, не мог воспользоваться льготой.

- Многим семьям теперь будет проще уплатить проценты по кредиту, - прокомментировал депутат Олег Бурдин.

- Я думаю, что мы существенно расширили перечень семей, которые могут претендовать на денежную выплату в 250 тысяч рублей, - отметил депутат Василий Кузнецов.

В Перми обсудили ошибки в ходе транспортной реформы

На пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты обсудили результаты внедрения новой транспортной модели.

Как признал и. о. заместителя главы администрации города Перми - начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми Сергей Красильников, в ходе транспортной реформы можно отметить как достижения, так и ошибки, над которыми надо работать.

Так, в прошлом году в Перми приобрели 613 современных низкопольных автобусов с кондиционерами и 24 новых трамвая, стала популярнее безналичная оплата труда.

Депутаты отметили, что сокращение длины некоторых маршрутов и числа рейсов на них вызвало социальную напряженность. Сергей Красильников сообщил, что в связи с этим продляются маршруты №№19, 20, 24, 30, 47, 51 и 63 и что также планируется запустить два новых маршрута - №8 «Микрорайон Крохалева - микрорайон Садовый», №13 «Песьянка - Комсомольская площадь».

Был поднят вопрос о необходимости совершенствования тарифного меню для покупателей проездных. Представитель администрации сообщил, что прорабатывается вопрос предоставления скидки на проезд в городском транспорте членам малоимущих семей и возможность бесплатного проезда школьникам начальных классов.

Депутат Сергей Богуславский отметил, что из-за перехода на летнее расписание и сокращение числа рейсов людям подолгу приходится ждать автобусов, в частности, на маршруте №77.

Начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолий Путин пообещал проводить мониторинг загруженности и при необходимости добавлять рейсы.

Большое беспокойство выразили депутаты по поводу возрастающих убытков в отрасли. Они запросили у администрации план мероприятий по увеличению пассажиропотока и усилению контроля за оплатой проезда, а также информацию о сроках автоматизации процесса составления расписания движения транспорта.