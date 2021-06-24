«До +32 и выше»: Выходные в Перми обещают быть жаркими и солнечными

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тропическая жара, которая охватила Прикамье на этой неделе, продержится и в выходные. И даже ночи будут вполне теплыми.

- В пятницу днем, 25 июня, столбик термометра в Перми доберется до отметки в 32 градуса или даже выше, - сообщают синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – В субботу и воскресенье днем температура если и опустится, то не более, чем на пару градусов – будет от +30 до +31 градуса. Ночи будут теплыми – от +14 до +19 градусов.

При этом метеорологи предупреждают о том, что в пятницу местами пройдут очень сильные ливни с градом. А в субботу во время не менее сильных дождей будут сверкать грозы. При этом порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. И лишь в воскресенье над головой будет ясное небо и не предвидится никаких осадков.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода продержится и на следующей неделе. И так же высокой будет вероятность дождей и гроз.