Дмитрий Жебелев: «Наши трупы будут только статистической погрешностью»

Дмитрий Жебелев: Мы все по одну сторону баррикад. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дмитрий Жебелев, советник губернатор Пермского края, в своем аккаунте в фейсбуке рассказал о причинах роста заболеваемости ковидом в регионе:

"Мы не понимаем, по какую сторону баррикад находимся. Прививочники, антипрививочники и прочие пофигивочники. Никакие споры уже не имеют значения. Рост госпитализированных в Пермском крае – в 2 раза всего за 2 недели. Вариант коронавируса дельта, который по всем данным его вызвал – в 2 с лишним раза заразнее того, что был осенью. Умножьте это на 4 000 пациентов в больницах на пике в ноябре и почти 6 000 прошлогодней избыточной смертности. Мы можем хоть перерезать друг друга в спорах о вакцинации – на таком фоне наши трупы будут только статистической погрешностью.

Количество запросов по симптомам коронавируса в «Яндексе» от жителей Пермского края за 3 недели выросло почти в 4 раза. Число госпитализированных только с подтвержденным коронавирусом 11 июня было 509, сегодня – 975. Даже если темпы роста не будут увеличиваться, а только сохранятся – уже в июле будут заняты все койки в больницах. И это еще будет не пик.

Судя по данным научного анализа распространения новых вариантов коронавируса в России НИИ гриппа им. Смородинцева, рост вызван вариантом дельта, он же индийский. Благодаря британским учёным, которые анализируют больше всех геномов вируса в мире, мы знаем, что этот в 2,25-2,55 раза заразнее того, что был в Пермском крае ранее. И, пока только предварительно, но вероятно может в 1,5-2 раза чаще приводить к госпитализациям.

Хотя и одного увеличения заразности с лихвой достаточно, чтобы мы опоздали с вакцинацией еще вчера. У нас всего 54 205 человек получили первый компонент прививки, который снижает вероятность заболеть на 30% (на 15-20% менее эффективно против дельты, чем против старого варианта вируса). И еще 234 865 человек получили оба компонента, снизив вероятность заболеть на 85-90% (на 5-6% менее эффективно против дельты, чем против старого варианта вируса). А нужно минимум 1,55 млн полностью привитых (60% жителей), и даже этого против дельты может не хватить.

Тот, кто сделает прививку сегодня, получит максимальный уровень иммунитета только через 42 дня. К этому сроку число больных и нуждающихся в госпитализации будет таким, что коек на всех не хватит. Прививаться нужно и срочно – без этого эпидемия не закончится, пока не переболеют все без исключения и каждый двухсотый из нас не умрет. А то и никогда – именно из-за недостаточного числа вакцинированных появляются новые варианты вируса, которые в будущем могут обойти и приобретённый иммунитет.

Но нынешний рост заражений одни прививки уже не остановят, мы опоздали. Так что не о чем спорить. Теперь мы все по одну сторону баррикад."