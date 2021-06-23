Коронавирус в Перми, последние новости на 24 июня 2021 года: в больницах края лечатся от COVID-19 почти 900 заболевших

41 заболевший в Пермском крае в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Фото: Артем КИЛЬКИН

23 июня глава краевого минздрава Анастасия Крутень объявила о начале третьей волны коронавируса в Пермском крае. Всю последнюю неделю количество новых заболевших ежедневно увеличивается на 8 – 10 человек.

23 июня в Пермском крае было выявлено 143 новых случая заражения COVID-19. 32 человека из этого списка были госпитализированы в больницы, 111 лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. А всего в медучреждениях региона проходят сейчас лечение от коронавируса 897 человек. 41 из них – в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

- Общее число инфицированных с начала пандемии в Пермском крае достигло 59 935 человек, - сообщают в краевом оперштабе. - Среди 143 новых инфицированных 44 мужчины, 99 – женщин и восемь детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 29 человек, от 30 до 49 лет – 40 человек, 38 в возрасте 50-64 и 28 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Новые заболевшие обнаружены в 19 территориях Пермского края. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 63 человека. На втором месте – Чайковский - 14 человек с инфекцией. На третьем – Березники, здесь 13 случаев заболевания коронавирусом.

В Соликамском городском округе COVID-19 диагностирован у 10 человек, в Пермском муниципальном районе – у восьми, в Уинском муниципальном округе – у шести. По пять случаев инфицирования выявлено в Кунгурском муниципальном районе, а также в Октябрьском и Суксунском городских округах. В Осинском городском округе COVID-19 подтвердился у трех человек. По два случая заражения зафиксировано в Кишертском муниципальном округе и Чернушинском городском округе.

По одному заболевшему обнаружено в семи территориях Пермского края. Это Еловский муниципальный округ, ЗАТО Звездный, Кунгур, а также Добрянский, Красновишерский, Чердынский и Чусовской городские округа.