Где сделать прививку от коронавируса в Пермском крае: список пунктов вакцинации

В мобильном пункте вакцинации у Пермского цирка очередь на прививку растянулась на полтора часа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

23 июня 2021 года Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень объявила о начале третьей волны коронавируса. После резкой вспышки заболеваемости COVID-19 насущная тема для многих пермяков – это вакцинация. Где сделать прививку от коронавируса в Перми?

Сделать прививку от COVID-19 можно в 55 медучреждениях Пермского края, однако здесь необходима предварительная запись. Записаться можно в регистратуре больниц и поликлиник, проводящих вакцинацию от COVID-19, на портале Госуслуг, в 55 филиалах МФЦ и 215 подразделениях «Мои Документы».

Кроме того, вакцинироваться от коронавирусной инфекции, можно в мобильных пунктах вакцинации.Там прививку проводят без предварительной записи. Публикуем график работы мобильных пунктов вакцинации на предстоящую неделю:

График работы мобильных пунктов вакцинации с 23 по 27 июня: Торговый центр «Карусель» (1-й этаж), ш. Космонавтов, 59 23,24 и25 июня с 14.00 до 19.00, 26 и 27 июня с 10.00 до 14.00.

Парковка продуктового гипермаркета «Лента», проспект Парковый, 66 (мобильный комплекс на парковке справа от центрального входа в гипермаркет) с 23 по 25 июня с 14.00 до 19.00, 26 июня с 10.00 до 14.00.

Торговый центр «Горный хрусталь», г. Пермь, ул. Уральская, 85 (автобус около торгового центра) 24 июня с 10.00 до 16.00.

Микрорайон Водозабор (автобус на конечной остановке автобуса № 48 «Чусовской водозабор») 24 июня с 9-30 до 12-30.

Дачный поселок Алешиха (автобус на минирынке): 25 июня с 10.00 до 13.00.

Завод имени Шпагина, ул. Советская, 1 (автобус на территории завода во время проведения Экофестиваля, вход бесплатный): 25 июня с 11.00 до 19.00.

ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж): 25 июня с 16.00 до 20.00, 26 июня с 14.00 до 18.00.

Список медицинских учреждений Пермского края, где проводится вакцинация от коронавирусной инфекции, а также их сайты:

ГБУЗ ПК "ГКП № 4" http://www.gkp4.ru/

ГБУЗ ПК "ГКП № 2" http://gp2.medicalperm.ru/

ГБУЗ ПК "ГКП № 5" http://gkp5.perm.ru/

ГБУЗ ПК "ГКП г. Перми" http://permgkp.ru/

ГБУЗ ПК "ГП № 7" http://permgp7.ru/

ГБУЗ ПК "ГБ № 6" https://permgb6.ru/

ГБУЗ ПК "КБ Свердловского района" http://permkbsr.ru/

ГБУЗ ПК "ГКБ им. С.Н. Гринберга" http://gb-grinberga.ru/

ГБУЗ ПК "ПЦРБ" http://prmcrb.ru/

ГБУЗ ПК "КБ им. Вагнера Е.А." г. Березники http://kbvagnera.ru

ГБУЗ ПК "Чайковская ЦГБ" http://chaikgb.ru/

ГБУЗ ПК "ЧБ им. В.Г. Любимова" https://чусовскаябольница.рф/

ГБУЗ ПК "БКПО" http://bolnicakpo.ru/

ГБУЗ ПК "Кунгурская больница" http://kcgp.ru/

ГБУЗ ПК "ГБ ЛГО" http://www.lysvagb.ru/

ГБУЗ ПК "ГБ г. Соликамск" https://gb1.solzdrav.ru/

ГБУЗ ПК "Добрянская ЦРБ" http://dobrcrb.ru/

ГБУЗ ПК "Нытвенская РБ" https://nytvarb.ru/

ГБУЗ ПК "Краснокамская ГБ" http://kcrp.ru/

ГБУЗ ПК "Чернушинская РБ" https://cherncrp.ru/

ГБУЗ ПК "Оханская ЦРБ" http://ohanskmed.ru/glavnaya/

ГБУЗ ПК "Частинская ЦРБ" https://chastye-crb.ru/

ГБУЗ ПК "Ильинская ЦРБ" https://ilncrb.ru

ГБУЗ ПК "Осинская ЦРБ" http://osacrb.ru/

ГБУЗ ПК "Бардымская ЦРБ им. А.П. Курочкиной" http://bardacrb.ru/

ГБУЗ ПК "Еловская ЦРБ" http://elovocrb.ru/

ГБУЗ ПК "Кишертская ЦРБ" http://kishert-crb.ru/

ГБУЗ ПК "Суксунская ЦРБ" http://suksuncrb.ru/

ГБУЗ ПК "Березовская ЦРБ" http://www.berbol.ru/

ГБУЗ ПК "Ординская ЦРБ" https://orda-crb.ru/

ГБУЗ ПК "Верещагинская ЦРБ" http://vrb.perm.ru/

ГБУЗ ПК "Очерская ЦРБ" http://ochcrb.ru/

ГБУЗ ПК "Карагайская ЦРБ" http://kcrb1.ru/

ГБУЗ ПК "Сивинская ЦРБ" http://www.sivacrb.ru/

ГБУЗ ПК "Большесосновская ЦРБ им. Колчановой Г.Ф." http://бснбол.рф/

ГБУЗ ПК "Горнозаводская РБ" https://gornozrb.ru

ГБУЗ ПК "Чердынская РБ" http://cherdrb.ucoz.org/

ГБУЗ ПК "Красновишерская ЦРБ" https://visheracrb.ru/

ГБУЗ ПК "Куединская ЦРБ" http://kuedacrb.ru/

ГБУЗ ПК "Октябрьская ЦРБ" https://ocrbmed.ru/

ГБУЗ ПК "Уинская ЦРБ" http://uincrb.medicalperm.ru/

ГАУЗ ПК "ГКБ №4" (филиалы в г. Губаха, г. Кизел и г. Гремячинск) http://gkb4.perm.ru/

ГБУЗ ПК "СБКПО" https://severnaya-bkpo.ru/

ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России http://pkc.perm.ru

ООО "Городская поликлиника"

АО "МЦ "Философия красоты и здоровья"

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь"

ООО МК «УралМед»

ФКУЗ "МСЧ № 59 Федеральной службы исполнения наказаний"

ФКУЗ "МСЧ МВД РФ по Пермскому краю"

ООО "Поликлиника Альфа-Центр Здоровья"

ООО «МСЧ Сода»

ООО "Ависма-Мед"

ГКУЗ ПК "Пермской краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" http://aids-centr.perm.ru

ГБУЗ ПК "Полазненская РБ" http://www.polazna-med.ru