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Общество21 июня 2021 14:40

Гипермаркет «СемьЯ» дошел до финишной «Ленты»

Пермскую торговую сеть приобрел федеральный ритейлер
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Неужели уже пермяки не увидят этого симпатичного человечка?

Неужели уже пермяки не увидят этого симпатичного человечка?

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда-нибудь пермские краеведы будут вспоминать, что был такой в Перми гипермаркет - «СемьЯ».

Действительно, «Гипер» за 20 лет стал незыблемым символом Перми. Все вокруг меняется, а он остается на месте.

И вот выясняется - и гипермаркет, и вся сеть с брендом, к которому привыкли пермяки, добрались до финишной ленточки. В самой «Семье» официально объявили: «Одна из крупнейших многоформатных розничных сетей в России «Лента» приобретает пермскую сеть «СемьЯ» за 2,35 миллиарда рублей. Ожидается, что сделка будет закрыта уже летом этого года».

И что, даже названия не останется?

- Нет, - отвечают в отделе маркетинга торговой сети. - Гипермаркет перейдет под бренд «Ленты», супермаркеты будут переименованы в «Супер Ленту», а магазины «У дома» - в «Мини Ленту».

Останется ли гипермаркет местом паломничества пермяков?

Останется ли гипермаркет местом паломничества пермяков?

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Хоть бы что-то оставили по-прежнему»

В гипермаркете «СемьЯ» на улице Островского пока все по-прежнему. Покупатели ходят по залу с корзинками, разглядывают продукты СТМ - собственной торговой марки. В ответ на вопрос, не жалко ли им «Семьи», грустнеют.

- Я была еще на открытии этого гипермаркета, - вздыхает покупательница Ирина Владимировна. - И потом еще, помню, с удивлением спрашивала знакомых: «Как? Вы еще не были в «гипере»? Мне тут нравится даже атмосфера, она какая-то по-настоящему семейная. Жалко, если ее больше не будет.

- Где еще вам порежут сыр, пироги, грудинку, свежее мясо? - соглашается с ней покупатель Игорь. - А кулинария, собственное производство, живая рыба, фермерские товары, свой хлеб, свои торты, свои фарши - сохранится ли все это? А где еще купишь макароны или оливки из самой Италии? «СемьЯ» в этом смысле больше напоминала гастрономию, чем другие супермаркеты.

- Хоть бы что-то оставили по-прежнему, например, ассортимент сыров и мясных стейков! - присоединяется к разговору пермяк Олег Сергеевич.

Пресс-служба «Семьи» распространила успокаивающее заявление: «Пришло время влиться в новую семью - стать частью «Ленты». Это открывает новые возможности и перспективы, как перед командой «Семьи», так и перед посетителями магазинов. «СемьЯ» не ушла, она останется в ваших покупательских предпочтениях, отменном вкусе и любви к хорошей еде и правильному вину!»

В тоговой сети обещают, что все акции будут действовать и дальше. Но так ли это?

В тоговой сети обещают, что все акции будут действовать и дальше. Но так ли это?

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что будет с прямыми поставками?

Как полагает вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова, которая ранее долгое время была руководителем «Семьи», разговоры о том, что коллектив торговой сети так и останется большой семьей, - не более чем лирика.

- Теоретически «Лента» в каком-то качестве могла бы сохранить бренд «СемьЯ», но вряд ли это случится, - полагает Елена Гилязова. - Факт остается фактом: в Прикамье прекращает существовать один давний крупный местный бизнес, и на смену ему приходит федеральный ритейлер.

Чем полюбилась «СемьЯ» пермякам за 20 лет ее существования, кроме трогательного названия? В ней развивали прямые поставки - продукцию поставляли как местные производители, так и иностранные. Европейское вино, качественные чай, кофе и другие продукты неизменно пользовались спросом. Приходили сюда и за готовой едой - например, за салатами, фирменным хлебом.

- Доля местных поставщиков достаточно высока и в «Ленте», - говорит Елена Гилязова. - Но не факт, что сохранятся все прежние цепочки поставщиков. Фирменный хлеб там тоже присутствует, «Лента» развивает сеть своих пекарен. А вот насчет прямых поставок из-за рубежа - их, вероятнее всего, не будет. Решения у федерального ритейлера будут приниматься не в Перми, и это отразится на ассортименте, он будет как в той «Ленте», которую мы знаем. Договариваться о зарубежных поставках для отдельно взятой Перми, а не для всей торговой сети, едва ли кто-то будет.

По мнению Елены Гилязовой, в «Семье», скорее всего, поменяется топ-менеджмент, придет другая команда. А вот обещание сохранить рабочие места продавцов, на ее взгляд, вполне реально.

- В розницу кому-то работать будет надо, а продавцы в «Семье» всегда были квалифицированными профессионалами, и, наверное, не будет необходимости менять их на новых.

«Это был вопрос времени»

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) экономист Дмитрий Клещев отметил, что продажа «Семьи» не стала новостью:

- Мы еще находимся в самом начале консолидации ритейла и не достигли уровня, который наблюдается в других странах. Этот процесс ускорился из-за коронавируса. Сейчас обостряется конкуренция между стандартным ритейлом и электронной торговлей, и поэтому идет его укрепление: мы видим больше количество сделок по слиянию и поглощению магазинов торговых сетей.

Собственник «Семьи» давно заявлял о желании продать бизнес, а сейчас он, видимо, получил выгодное предложение. Это был вопрос времени. «Лента» ставит перед собой амбициозную задачу - добиться оборота в 13 триллионов рублей, сейчас цифры у них в два раза ниже. Единственный вариант добиться такого быстрого роста - через слияния и поглощения.

«Лента» приобрела весь бизнес «Семьи» целиком, со всеми направлениями. Риск, что там откажутся, допустим, от тех же прямых поставок продукции из-за рубежа, конечно, есть, но, скорее всего, случится это не на начальном этапе, и какое-то время они будут сохраняться.

СПРАВКА «КП»

В Перми сейчас работают четыре гипермаркета «Лента». Открытие первого магазина этой сети в ТЦ «Шоколад» на ул. Героев Хасана состоялось в 2013 году, затем открыли еще три магазина - на Парковом, 66; в ТРЦ «Планета» на шоссе Космонавтов, 162, а также на месте бывшей Пермской ярмарки на бульваре Гагарина, 65.

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