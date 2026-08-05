Из Перми на Маньпупунер и Нарьян-Мар: четверо пилотов отправились покорять Арктику

Фото: пресс-служба экспедиции.

Пермь стала одной из ключевых точек большой экспедиции «Вызов Арктики» – перелета двухместных самолетов-амфибий к Полярному кругу. Экспедиция посвящена 95-летию полярной авиации России. Еще в 1930-х годах Пермь вошла в систему авиасообщения, связывавшую Урал с Республикой Коми, Западной Сибирью и Арктикой. Сегодня экспедиция «Вызов Арктики» продолжает эту историческую линию.

Два экипажа самолетов-амфибий отправились в Арктику 3 августа. Участники экспедиции — женский экипаж в составе первой в России женщины-гидропилота Натальи Дмитриевой и начальника авиационного учебного центра «Летная школа в Уфе» Оксаны Тимофеевой и смешанный экипаж - уроженец Перми, пилот-любитель Иван Буянов и его супруга Светлана.

- Я страстно люблю небо и мечтаю о том, чтобы в каждом доме, в каждой семье был свой самолет, как когда-то мечтали об автомобилях, хочу, чтобы люди расправляли крылья и строили свои собственные миры, - объясняет Наталья Дмитриева. – Я хочу показать своим примером, что летать может каждый! Даже девушка с филфака. Раньше и я думала, что пилоты — это только люди, закончившие летные училища, имеющие космическое здоровье. Но когда я впервые поднялась в небо, то поняла, что действительно — пилотом может стать каждый.

В Перми участники экспедиции побывали в гостях у школьной учительницы Ивана, с которой он общается уже почти 30 лет. А затем отправились в полет к плато Маньпупунер и Троицко-Печорску, откуда полетят в Нарьян-Мар, Воркуту, Салехард…

Это уже вторая экспедиция самолетов-амфибий в Арктику. В прошлом году за две недели команда преодолела около 9 000 километров и посетила 25 городов.

- Тогда во время экспедиции мы увидели, что каждый регион хранит свою историю освоения Севера, а также свои проблемы с транспортной доступностью. Поэтому в этом году наши главные герои — не только самолеты, но и люди, города и территории, которым малая авиация нужна для повседневной жизни, – говорит Наталья Дмитриева.

Во время экспедиции команда собирает материалы о людях Севера и возможностях малой авиации для будущей книги об авиапутешествиях по России.