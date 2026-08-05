В пригороде Перми началось строительство детсада «Россия»

Здание детского сада «Россия» будет трехэтажным с большим прогулочным пространством перед ним. Фото предоставлено СПК.

В пригороде Перми, в районе Фролов строители начали подготавливать свайное поле для будущего детского сада на 280 мест, который уже получил название «Россия». Этот детсад строится в рамках комплексного развития территории в ЖК «Родные росы». Возведение детского учреждения ведется одновременно со строительством жилых домов, так что будущие новоселы не столкнутся с проблемой – куда вести ребенка.

Строители уже начали подготавливать свайное поле для будущего детского сада. Фото предоставлено СПК.

Стены собираются на заводе

Здание детского сада «Россия» будет трехэтажным с большим прогулочным пространством перед ним. При его строительстве застройщик жилого комплекса АО «СтройПанельКомплект» намерен применять уникальную австрийскую технологию «Вандерблок». По этой технологии стены здания выкладывают не каменщики – стеновые панели собираются из керамических блоков на автоматизированной линии в заводских условиях. Каждый блок плотно приклеивается к соседнему - в результате стена получается ровной и прочной, а процесс строительства заметно ускоряется.

По технологии «Вандерблок» стены здания выкладывают не каменщики - их собирают в заводских условиях. Фото предоставлено СПК.

Благодаря быстроте и эффективности новой технологии социальная инфраструктура не отстает от жилья. Собственно говоря, в этом и состоит смысл комплексного развития территории, которое предполагает, что в жилом комплексе компактно расположено все, необходимое для жизни.

Но «Родные росы» - отнюдь не безликий спальный район, каких немало в Перми. Он сочетает в себе реальную близость к природе и современные архитектурные решения. Территория разбита на тематические кварталы, стилизованные под природные зоны Пермского края – реку, озеро, тайгу, смешанный лес, предгорья и горы. Причем эти названия определяют не только визуальный стиль, но и форму скамеек, материал дорожек, виды растений. А детские площадки в каждом из шести кварталов имеют свой неповторимый облик, подчиняясь общей тематике.

Первые дома уже выходят на финальную стадию строительства. Фото предоставлено СПК.

Общий объем застройки в «Родных росах» составит 116 тысяч квадратных метров. И первые дома уже выходят на финальную стадию строительства. Они сочетают современные планировки квартир и качество отделки с адекватной ценой, а тишину пригорода с транспортной доступностью. Возле домов предусмотрены парковки, но они разведены по разные стороны с детскими площадками, так что автомобили не будут мешать играм малышей.

Территория будет разбита на шесть тематических кварталов. Фото предоставлено СПК.

Прогулки вокруг озера

Отдельная гордость проекта – озеро. Старый заброшенный водоем застройщик не засыпал, превратив в газон или спортивную площадку, а решил восстановить природный объект.

Отдельная гордость проекта – озеро. Фото предоставлено СПК.

Дно озера расчистят от ила, грязи и мусора, берега укрепят природными материалами, сохранив естественную береговую линию. А для очистки воды застройщик применит систему биоплато - природной фильтрации. Вода будет очищаться, протекая через специально подобранные водные растения, без всякой химии. Вокруг озера появятся прогулочные дорожки и деревянные настилы - хорошее место, чтобы гулять с детьми и общаться с соседями.

«Родные Росы» самим своим существованием способен доказать, что жилье в пригороде – это не компромисс между расположением и доступной ценой, а лучшее место, чтобы спокойно и безопасно жить, растить детей и комфортно чувствовать себя, пользуясь всеми благами цивилизации.

Дворы в каждом из шести кварталов имеют свой неповторимый облик, подчиняясь общей тематике. Фото предоставлено СПК.

«СтройПанельКомплект»,

Пермь, улица Монастырская, 12б;

Фролы, улица Весенняя, 38/1, офис 595;

+7 (342) 248-02-99;

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