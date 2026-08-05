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"Бизнес-новости": Пермь5 августа 2026 8:00

В пригороде Перми началось строительство детсада «Россия»

Новое детское учреждение станет неотъемлемой частью жилого комплекса «Родные росы»
Ксения ОГАРЕВА
Здание детского сада «Россия» будет трехэтажным с большим прогулочным пространством перед ним. Фото предоставлено СПК.

Здание детского сада «Россия» будет трехэтажным с большим прогулочным пространством перед ним. Фото предоставлено СПК.

В пригороде Перми, в районе Фролов строители начали подготавливать свайное поле для будущего детского сада на 280 мест, который уже получил название «Россия». Этот детсад строится в рамках комплексного развития территории в ЖК «Родные росы». Возведение детского учреждения ведется одновременно со строительством жилых домов, так что будущие новоселы не столкнутся с проблемой – куда вести ребенка.

Строители уже начали подготавливать свайное поле для будущего детского сада. Фото предоставлено СПК.

Строители уже начали подготавливать свайное поле для будущего детского сада. Фото предоставлено СПК.

Стены собираются на заводе

Здание детского сада «Россия» будет трехэтажным с большим прогулочным пространством перед ним. При его строительстве застройщик жилого комплекса АО «СтройПанельКомплект» намерен применять уникальную австрийскую технологию «Вандерблок». По этой технологии стены здания выкладывают не каменщики – стеновые панели собираются из керамических блоков на автоматизированной линии в заводских условиях. Каждый блок плотно приклеивается к соседнему - в результате стена получается ровной и прочной, а процесс строительства заметно ускоряется.

По технологии «Вандерблок» стены здания выкладывают не каменщики - их собирают в заводских условиях. Фото предоставлено СПК.

По технологии «Вандерблок» стены здания выкладывают не каменщики - их собирают в заводских условиях. Фото предоставлено СПК.

Благодаря быстроте и эффективности новой технологии социальная инфраструктура не отстает от жилья. Собственно говоря, в этом и состоит смысл комплексного развития территории, которое предполагает, что в жилом комплексе компактно расположено все, необходимое для жизни.

Но «Родные росы» - отнюдь не безликий спальный район, каких немало в Перми. Он сочетает в себе реальную близость к природе и современные архитектурные решения. Территория разбита на тематические кварталы, стилизованные под природные зоны Пермского края – реку, озеро, тайгу, смешанный лес, предгорья и горы. Причем эти названия определяют не только визуальный стиль, но и форму скамеек, материал дорожек, виды растений. А детские площадки в каждом из шести кварталов имеют свой неповторимый облик, подчиняясь общей тематике.

Первые дома уже выходят на финальную стадию строительства. Фото предоставлено СПК.

Первые дома уже выходят на финальную стадию строительства. Фото предоставлено СПК.

Общий объем застройки в «Родных росах» составит 116 тысяч квадратных метров. И первые дома уже выходят на финальную стадию строительства. Они сочетают современные планировки квартир и качество отделки с адекватной ценой, а тишину пригорода с транспортной доступностью. Возле домов предусмотрены парковки, но они разведены по разные стороны с детскими площадками, так что автомобили не будут мешать играм малышей.

Территория будет разбита на шесть тематических кварталов. Фото предоставлено СПК.

Территория будет разбита на шесть тематических кварталов. Фото предоставлено СПК.

Прогулки вокруг озера

Отдельная гордость проекта – озеро. Старый заброшенный водоем застройщик не засыпал, превратив в газон или спортивную площадку, а решил восстановить природный объект.

Отдельная гордость проекта – озеро. Фото предоставлено СПК.

Отдельная гордость проекта – озеро. Фото предоставлено СПК.

Дно озера расчистят от ила, грязи и мусора, берега укрепят природными материалами, сохранив естественную береговую линию. А для очистки воды застройщик применит систему биоплато - природной фильтрации. Вода будет очищаться, протекая через специально подобранные водные растения, без всякой химии. Вокруг озера появятся прогулочные дорожки и деревянные настилы - хорошее место, чтобы гулять с детьми и общаться с соседями.

«Родные Росы» самим своим существованием способен доказать, что жилье в пригороде – это не компромисс между расположением и доступной ценой, а лучшее место, чтобы спокойно и безопасно жить, растить детей и комфортно чувствовать себя, пользуясь всеми благами цивилизации.

Дворы в каждом из шести кварталов имеют свой неповторимый облик, подчиняясь общей тематике. Фото предоставлено СПК.

Дворы в каждом из шести кварталов имеют свой неповторимый облик, подчиняясь общей тематике. Фото предоставлено СПК.

«СтройПанельКомплект»,

Пермь, улица Монастырская, 12б;

Фролы, улица Весенняя, 38/1, офис 595;

+7 (342) 248-02-99;

spk.perm.ru;

vk.ru/spk.perm.

Застройщик ЖК «Родные росы» — ООО СЗ ФИНПРОЕКТ, проектная декларация — на сайте наш. дом.рф.

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