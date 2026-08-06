Пермяки услышали «Голос питомца»

После изнуряющей жары в Пермь пришла прохладная погода. И даже дождики, время от времени проливающиеся с неба, не помешали пермякам прийти в парк «Балатово», где развернулись события фестиваля «Голос питомца».
По аллеям парка гордо прохаживались собаки, сопровождаемые своими хозяевами. В этот день героями и главными участниками праздника были именно четвероногие питомцы.
Пермячка Валентина с большим черным ретривером Мухтаром часто гуляют в парке. Но в этот раз они пришли целенаправленно на фестиваль.
- Мы накануне тут гуляли с Мухтаром и видели подготовку, поэтому решили обязательно сходить на это прекрасное мероприятие, - рассказала Валентина. - Я такие события, посвященные животным, очень люблю. Всегда стараюсь покупать какие-то поделки, кружки, различные сувениры для того, чтобы помочь приюту. А особенно мне понравилось, что здесь представлены интересные корма. Можно тут же получить и консультацию по их составу, и пробный образец. Нам с Мухтаром дали кучу пакетиков с разными кормами, сейчас будем определяться с выбором.
Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Организатором праздника выступила компания LIMKORM, производитель кормов для животных. Поэтому вдоль главной фестивальной аллеи были установлены промо-киоски, где можно было узнать подробности о разнообразных кормах, а также получить пробники кормов.
В одном из киосков двое друзей, Марк и Елисей, по очереди сосредоточенно старались пройти настольный лабиринт. За успешное прохождение – набор сувениров, аксессуаров для питомца и пробники кормов. Про фестиваль они узнали из соцсетей. Марк пришел со шпицем Мэтью, а Елисея дома ждет любимая кошка. Каждому из хвостиков достался подходящий для него пакет корма.
На главной сцене в течение всего дня тоже проходили викторины и конкурсы.
- Правда или фантазия, что Исаак Ньютон придумал дверцу для котов? – задавал вопросы ведущий. А зрители, поднявшиеся на сцену, должны были дать верный ответ.
Кстати, изобретение Ньютона оказалось самым что ни на есть фактом. Так же, как и то, что после крушения «Титаника» были спасены три собаки, принадлежавшие пассажирам. За правильные ответы участники фестиваля также получали призы.
Многие владельцы животных, пришедшие на фестиваль, также с удовольствием воспользовались возможностью побывать в зоне здоровья. Там питомцы могли пройти медосмотр – быстро, бесплатно и не надо специально идти в ветеринарную клинику.
- Мы проводим базовый осмотр животных, даем рекомендации, - рассказал «доктор Айболит» по имени Олег. - В основном сегодня все пациенты клинически здоровые, поэтому рассказываем владельцам про зубки, про вес, про ушки, даем консультации по питанию, по уходу, вообще по обращению с животным.
Галина привела к «айболитам» миниатюрного японского хина по кличке Ишира. В семье очаровашку зовут Ежиком или Ершиком.
- Мы специально пришли на фестиваль, чтобы Ежик пообщалась с другими собачками. Понравилось вообще все, особенно медосмотр. Доктор - очень вежливая, с юмором. Очень хорошо отнеслась к нам, все объяснила. Выявилась небольшая проблемка – надо провести профилактику зубок, чтобы не образовался камень. Специально на прием к ветеринару мы, может быть, и не пошли. А тут по пути все выяснилось. Так что вскоре пойдем чистить зубки.
Важным местом фестиваля стала зона пристройства. Здесь волонтеры знакомили гостей с собаками и кошками из муниципального приюта. Любой желающий мог забрать животное домой.
То, что собака ищет хозяина, было видно по яркому оранжевому «галстуку» у нее на шее. А еще по выразительным глазам, с надеждой устремляющимся к проходящим людям: «Может быть, ты станешь моим человеком?».
Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА. Перейти в Фотобанк КП
- Мы сегодня привезли гуманитарную помощь для наших четырехлапых друзей из приюта, - рассказала Влада, менеджер автошколы. - У нас семь филиалов по городу, и все мои коллеги, и курсанты приносили корма и игрушки - все, что необходимо для наших животных. В общей сложности получилось восемь больших коробок. Мы их доставили сюда, пообщались с животными, получили приятные эмоции. Очень рады, что приехали на фестиваль, хорошо проводим время.
Самый большой шатер фестиваля был отдан юным гостям, где их ждали разнообразные активности – рисование, мастер-классы, игры и аквагрим. А еще можно было порисовать прямо на стене, разукрасив фломастерами огромную раскраску.
Софья с дочкой Василиной зашли в шатер уже второй раз за день. В перерыве между играми заглянули в зону пристройства.
- Мы сейчас в процессе выбора своего питомца. Хотим завести кошечку. Подумывали про приют, но нам нужен маленький котенок, чтобы привык к ребенку. А здесь, конечно, замечательные кошечки, но уже большие. Надеюсь, и они найдут своего хозяина. Ведь многие хотят уже взрослую воспитанную кошку.
На футбольном поле была организована зона аджилити. Это такой вид спорта, где собака под руководством своего хозяина проходит полосу препятствий, при этом прикасаться к собаке во время прохождения трассы нельзя, как и заманивать ее лакомством или игрушкой.
Марта вместе со своим питомцем Дизелем занимается аджилити уже пять лет:
- Принцип простой: человек показывает на препятствие, собака его преодолевает. То есть надо не на поводке ее вести, а просто показать рукой или взглядом направление, крикнуть, то есть аджилити - умение управлять собакой на дистанции. Надо, чтобы собака не ошиблась и шла туда, куда велено, причем быстро. Победителя определяют по скорости прохождения.
Фестиваль «Голос питомца» в этом году был организован впервые.
- Наш фестиваль создан для того, чтобы мы правильно понимали своих питомцев и более ответственно относились к их потребностям, - рассказала Александра Лужкова, руководитель отдела рекламы компании LIMKORM. - Несмотря на то, что собаки и кошки не умеют говорить, они постоянно общаются с нами: через поведение, настроение, эмоции, движение. И все мы должны научиться слышать своего питомца. Эта миссия и дала название фестивалю.
До Перми праздник для четвероногих друзей проходил в Казани, Воронеже и Екатеринбурге.
- Мы рассчитываем, что в следующем году наш фестиваль станет более масштабным, расширит свои границы, - продолжила Александра Лужкова. - У нас амбициозные планы - хотим организовать «Голос питомца» во всех городах-миллионниках страны. Надеемся, что к нам присоединятся другие компании, другие представители зооиндустрии. Ведь мы все заинтересованы, чтобы владельцы животных знали, как правильно кормить, лечить и ухаживать за своим питомцем, и всегда слышали и понимали его голос.
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