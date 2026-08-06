Пермяки услышали «Голос питомца»

События фестиваля «Голос питомца» развернулись в парке «Балатово». Фото предоставлено ООО «ЛИМКОРМ ТОРГОВЫЙ ДОМ».

После изнуряющей жары в Пермь пришла прохладная погода. И даже дождики, время от времени проливающиеся с неба, не помешали пермякам прийти в парк «Балатово», где развернулись события фестиваля «Голос питомца».

По аллеям парка гордо прохаживались собаки, сопровождаемые своими хозяевами. В этот день героями и главными участниками праздника были именно четвероногие питомцы.

Пермячка Валентина с большим черным ретривером Мухтаром часто гуляют в парке. Но в этот раз они пришли целенаправленно на фестиваль.

- Мы накануне тут гуляли с Мухтаром и видели подготовку, поэтому решили обязательно сходить на это прекрасное мероприятие, - рассказала Валентина. - Я такие события, посвященные животным, очень люблю. Всегда стараюсь покупать какие-то поделки, кружки, различные сувениры для того, чтобы помочь приюту. А особенно мне понравилось, что здесь представлены интересные корма. Можно тут же получить и консультацию по их составу, и пробный образец. Нам с Мухтаром дали кучу пакетиков с разными кормами, сейчас будем определяться с выбором.

Валентина с Мухтаром пришли целенаправленно на фестиваль. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Призы за правильные ответы

Организатором праздника выступила компания LIMKORM, производитель кормов для животных. Поэтому вдоль главной фестивальной аллеи были установлены промо-киоски, где можно было узнать подробности о разнообразных кормах, а также получить пробники кормов.

Фото предоставлено ООО «ЛИМКОРМ ТОРГОВЫЙ ДОМ»

В одном из киосков двое друзей, Марк и Елисей, по очереди сосредоточенно старались пройти настольный лабиринт. За успешное прохождение – набор сувениров, аксессуаров для питомца и пробники кормов. Про фестиваль они узнали из соцсетей. Марк пришел со шпицем Мэтью, а Елисея дома ждет любимая кошка. Каждому из хвостиков достался подходящий для него пакет корма.

На главной сцене в течение всего дня тоже проходили викторины и конкурсы.

- Правда или фантазия, что Исаак Ньютон придумал дверцу для котов? – задавал вопросы ведущий. А зрители, поднявшиеся на сцену, должны были дать верный ответ.

Кстати, изобретение Ньютона оказалось самым что ни на есть фактом. Так же, как и то, что после крушения «Титаника» были спасены три собаки, принадлежавшие пассажирам. За правильные ответы участники фестиваля также получали призы.

Фото предоставлено ООО «ЛИМКОРМ ТОРГОВЫЙ ДОМ»

К «айболитам» на консультацию

Многие владельцы животных, пришедшие на фестиваль, также с удовольствием воспользовались возможностью побывать в зоне здоровья. Там питомцы могли пройти медосмотр – быстро, бесплатно и не надо специально идти в ветеринарную клинику.

Фото предоставлено ООО «ЛИМКОРМ ТОРГОВЫЙ ДОМ»

- Мы проводим базовый осмотр животных, даем рекомендации, - рассказал «доктор Айболит» по имени Олег. - В основном сегодня все пациенты клинически здоровые, поэтому рассказываем владельцам про зубки, про вес, про ушки, даем консультации по питанию, по уходу, вообще по обращению с животным.

Галина привела к «айболитам» миниатюрного японского хина по кличке Ишира. В семье очаровашку зовут Ежиком или Ершиком.

- Мы специально пришли на фестиваль, чтобы Ежик пообщалась с другими собачками. Понравилось вообще все, особенно медосмотр. Доктор - очень вежливая, с юмором. Очень хорошо отнеслась к нам, все объяснила. Выявилась небольшая проблемка – надо провести профилактику зубок, чтобы не образовался камень. Специально на прием к ветеринару мы, может быть, и не пошли. А тут по пути все выяснилось. Так что вскоре пойдем чистить зубки.

«Станешь моим человеком?»

Важным местом фестиваля стала зона пристройства. Здесь волонтеры знакомили гостей с собаками и кошками из муниципального приюта. Любой желающий мог забрать животное домой.

То, что собака ищет хозяина, было видно по яркому оранжевому «галстуку» у нее на шее. А еще по выразительным глазам, с надеждой устремляющимся к проходящим людям: «Может быть, ты станешь моим человеком?».

Найда из собачьего приюта мечтает найти свой дом. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Мы сегодня привезли гуманитарную помощь для наших четырехлапых друзей из приюта, - рассказала Влада, менеджер автошколы. - У нас семь филиалов по городу, и все мои коллеги, и курсанты приносили корма и игрушки - все, что необходимо для наших животных. В общей сложности получилось восемь больших коробок. Мы их доставили сюда, пообщались с животными, получили приятные эмоции. Очень рады, что приехали на фестиваль, хорошо проводим время.

Самый большой шатер фестиваля был отдан юным гостям, где их ждали разнообразные активности – рисование, мастер-классы, игры и аквагрим. А еще можно было порисовать прямо на стене, разукрасив фломастерами огромную раскраску.

Софья с дочкой Василиной зашли в шатер уже второй раз за день. В перерыве между играми заглянули в зону пристройства.

- Мы сейчас в процессе выбора своего питомца. Хотим завести кошечку. Подумывали про приют, но нам нужен маленький котенок, чтобы привык к ребенку. А здесь, конечно, замечательные кошечки, но уже большие. Надеюсь, и они найдут своего хозяина. Ведь многие хотят уже взрослую воспитанную кошку.

Понять с полувзгляда

На футбольном поле была организована зона аджилити. Это такой вид спорта, где собака под руководством своего хозяина проходит полосу препятствий, при этом прикасаться к собаке во время прохождения трассы нельзя, как и заманивать ее лакомством или игрушкой.

Фото предоставлено ООО «ЛИМКОРМ ТОРГОВЫЙ ДОМ»

Марта вместе со своим питомцем Дизелем занимается аджилити уже пять лет:

- Принцип простой: человек показывает на препятствие, собака его преодолевает. То есть надо не на поводке ее вести, а просто показать рукой или взглядом направление, крикнуть, то есть аджилити - умение управлять собакой на дистанции. Надо, чтобы собака не ошиблась и шла туда, куда велено, причем быстро. Победителя определяют по скорости прохождения.

Фестиваль «Голос питомца» в этом году был организован впервые.

- Наш фестиваль создан для того, чтобы мы правильно понимали своих питомцев и более ответственно относились к их потребностям, - рассказала Александра Лужкова, руководитель отдела рекламы компании LIMKORM. - Несмотря на то, что собаки и кошки не умеют говорить, они постоянно общаются с нами: через поведение, настроение, эмоции, движение. И все мы должны научиться слышать своего питомца. Эта миссия и дала название фестивалю.

Фото предоставлено ООО «ЛИМКОРМ ТОРГОВЫЙ ДОМ».

До Перми праздник для четвероногих друзей проходил в Казани, Воронеже и Екатеринбурге.

- Мы рассчитываем, что в следующем году наш фестиваль станет более масштабным, расширит свои границы, - продолжила Александра Лужкова. - У нас амбициозные планы - хотим организовать «Голос питомца» во всех городах-миллионниках страны. Надеемся, что к нам присоединятся другие компании, другие представители зооиндустрии. Ведь мы все заинтересованы, чтобы владельцы животных знали, как правильно кормить, лечить и ухаживать за своим питомцем, и всегда слышали и понимали его голос.

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