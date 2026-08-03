Где-то едем с ветерком, где-то - со скрипом: Пермский край вошел в топ-20 рейтинга российских регионов по качеству дорог

В Пермском крае продолжается реконструкция трассы Кунгур – Соликамск. Фото: Минтранс.

Больше половины региональных и местных автодорог в стране соответствует нормативам. Причем если в 2020 году нормативным требованиям отвечало 50,4 процента, то в конце 2025 года - уже 55,2 процента. Об этом сообщили эксперты РИА «Новости», которые составили рейтинг регионов по качеству дорог.

Лидером предсказуемо стала Москва, где абсолютно все дороги, включая региональные и межмуниципальные, соответствуют нормативам. Антилидер рейтинга - Архангельская область, где нормативным требованиям отвечает только 17,2 процента автомобильных дорог общего пользования.

Из регионов Приволжья в топ-20 по качеству дорог вошли Башкортостан, Татарстан и Пермский край. Прикамье заняло 20-е место по стране. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в Пермском крае составляет 64,9 процента. Плотность дорог с твердым покрытием в крае зафиксирована на уровне 150 км на 1000 кв. км территории.

В первой половине рейтинга также Ульяновская, Самарская и Оренбургская области, где качество дорог выше среднего по стране. Остальные приволжские регионы плотненько расположились в последней двадцатке.

Место в рейтинге Регион Доля дорог, отвечающих нормативам

14 Башкортостан 69,2

19 Татарстан 65,8

20 Пермский край 64,9

33 Ульяновская область 60,5

38 Самарская область 58,0

41 Оренбургская область 55,3

66 Саратовская область 45,6

67 Нижегородская область 45,2

68 Удмуртия 44,0

69 Пензенская область 44,4

71 Мордовия 43,8

79 Чувашия 38,1

82 Марий Эл 36,7