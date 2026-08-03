Полюд, Вишера и Колва: «cнежной» троице из пермского зоопарка дали имена

Фото: Пермский зоопарк/ВКонтакте

Барсятам, которые родились в Пермском зоопарке, дали имена в честь уникальной природы региона. Малышей назвали Полюд, Вишера и Колва.

Снежная троица появилась на свет, напомним, этой весной: у пары Аксу и Снежека родились сразу трое котят: две самки и самец.

Снежные барсы или ирбисы – очень редкие животные. В России их не больше 87 особей, а в зоопарках страны живут 16 снежных барсов, 9 из которых рождены в Перми.

Первым в Пермь из Чехии приехал Снежек. А затем в горах Таджикистана нашли пострадавшую от браконьеров самку снежного барса. Снежной кошке дали имя Аксу. Пара образовалась еще в 2019 году, но первое потомство дала только через пять лет – снежные барсы плохо размножаются в неволе. Котят назвали Кунгур и Юнгур.

Сейчас Аксу и Снежек стали уже многодетными родителями. Как рассказали в зоопарке, со здоровьем у барсят все в порядке - вес в норме, рефлексы развиты, аппетит отменный. Малыши растут активными и невероятно любознательными. Пока они живут вместе с мамой, играют друг с другом и изучают территорию своего первого дома.

Как рассказали в зоопарке, их имена выбраны не случайно – смысл перекликается с индивидуальными чертами самих барсят:

- Теперь у каждого из них – своя история, вплетенная в природное и культурное наследие Прикамья.

Вишера - красивейшая из рек Урала. Так же и имя будет символизировать первозданную чистоту, стремительный поток и силу природы. Маленькая Вишера уже отличается любознательностью и энергичностью: исследует новые уголки вольера, с интересом наблюдает за происходящим и демонстрирует ту самую природную живость, которую олицетворяет река.

Полюд - герой древних легенд. В народных сказаниях это имя сохранило память о могучем богатыре и защитнике земель. Вот, и снежный барс – по праву считается одним из самых величественных представителей дикой природы. Именно эти качества уже заметны в характере барсенка Полюда: он уверен в себе, держится с достоинством и словно оберегает свою территорию, воплощая образ хранителя северных просторов.

Колва - знаковая река в истории освоения Северного Прикамья: вдоль её берегов возникали старинные поселения, формировались традиции и складывалась культура региона. Это имя будет подчёркивать важность сохранения природного наследия и исторической памяти, а также будет напоминать о хрупком балансе между человеком и дикой природой. Так и наша маленькая Колва: самая рассудительная и внимательная из троицы. Она очень вдумчиво изучает обстановку, чутко реагирует на детали и будто хранит в себе спокойную силу и собранность – как река, которая не шумит попусту, но уверенно прокладывает себе путь.

«Традиционно клички барсят, родившихся в Пермском зоопарке – это не просто формальность, а способ укрепить связь наших гостей с природой родного края, – отмечает Анастасия Залога, генеральный директор Пермского зоопарка. – Каждое имя несёт в себе историю, характер и особую энергетику места и останется с барсами, даже если они в будущем уедут от нас».

Барсята уже активно исследуют окружающий мир и готовятся выйти в экспозиционный вольер, где с ними смогут познакомиться посетители. До двух лет они будут жить с мамой, которая научит их всему, что может пригодиться самому скрытному в мире хищнику семейства кошачьих – лазать по скалам и охотиться.

Снежные барсы Пермского зоопарка находятся под опекой ОАО «РЖД».

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