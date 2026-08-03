Сплавы по Усьве стали опасными, а Кын опять может затопить: из-за дождей резко поднялся уровень прикамских рек

Фото: Дирекция ООПТ Пермского края

В Пермском крае 2 августа после обильных осадков произошел мощный дождевой паводок на реке Усьве, которая пользуется большой популярностью у сплавщиков. Уровень воды резко поднялся – по словам туристов, сплавлявшихся по реке, на два-три метра менее чем за сутки.

- Вода по реке идет ржавая, грязная и несет сломанные деревья. Из-за паводка на Усьве подтопило экотропу, туристические стоянки и площадку Альфа под Усьвинскими Столбами, - рассказали в дирекции ООПТ Пермского края и посоветовали туристам отказаться от сплавов по Усьве и посещений Усьвинского участка природного парка «Пермский» до стабилизации ситуации.

Фото: Дирекция ООПТ Пермского края

Также угроза затопления вновь нависла над многострадальным селом Кын. Как сообщили в администрации Лысьвенского округа, зафиксирован значительный подъем уровня воды в Чусовой и ее притоках. Уже подтоплен мост через реку Кын. Поэтому жителям села предложено готовиться к эвакуации:

- При дальнейшем повышении воды немедленно покидайте свои дома. Возьмите с собой документы, деньги, лекарства, теплые вещи, зарядные устройства для телефонов и питьевую воду.