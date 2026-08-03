В Перми протестировали новый формат деловых встреч для предпринимателей

Фото: Т-Банк

В Перми прошла деловая встреча, объединившая более 60 предпринимателей региона. Вместо привычного конференц-зала представители бизнеса собрались на пятикилометровый забег. Событие — часть федерального проекта «Локальный код». Это инициатива Т Банка, с которой организаторы путешествуют по стране с целью исследования местного бизнеса.

Забег в Перми объединял спортивные и деловые активности: участники на бегу слушали интервью о развитии местного бизнеса, а после финиша продолжили общение на кофе-рейве.

Пейсером забега (опытный бегун на спортивных соревнованиях, который задает и удерживает ровный темп для других участников) выступил спортивный предприниматель, сооснователь IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин. Он и проводил интервью с одним из предпринимателей прямо на дистанции.

Фото: Т-Банк

Собеседницей Волошина стала основатель сообщества «СТАЯ» и стратегический партнер проектов группы СТАЯ Ольга Пастухова. Она рассказала об особенностях предпринимательской среды города и роли деловых сообществ в развитии бизнеса.

— Предпринимателям особенно важно быть частью местного сообщества, поскольку именно окружение помогает проходить кризисы, получать поддержку и продолжать двигаться вперед. Человек развивается быстрее рядом с людьми, разделяющими похожие ценности, — отметила Ольга Пастухова.

Беседу о местном бизнесе, развитии компаний и преодолении кризисов остальные участники слушали в наушниках через онлайн трансляцию.

На финише предпринимателей ждал кофейный рейв — популярный сегодня формат дневных вечеринок с кофе, где общаются и танцуют.

Ранее бизнес забеги «Локального кода» прошли в Красноярске и Челябинске. В августе проект продолжится в Уфе и Нижнем Новгороде. Более масштабные события проекта в формате бизнес-фестивалей осенью проведут в Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. На них собирают топ менеджеров федеральных и региональных компаний, экономистов и представителей регуляторов.

По итогам фестивалей Т Бизнес представит исследования об экономических трендах Урала, Поволжья и юга России, а также народные рейтинги популярных местных брендов и заведений.