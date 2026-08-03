«Деньги рассыпались по набережной»: в Перми напали на уличного музыканта

Перепалка началась с невинной просьбы пермячки сыграть ее любимую песню. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В минувшую пятницу, 31 июля, на набережной, где регулярно проходят вечерние концерты скрипача Михаила Витвицкого, произошла потасовка. Двое пьяных местных жителей напали на артиста, повредив технику на сотни тысяч рублей, а так же покалечили самого музыканта.

Михаил рассказал «КП-Пермь», что все началось с невинной просьбы пермячки сыграть ее любимую песню.

- Я завершал основную программу и исполнял песню «Кукушка», когда ко мне подошла пьяная женщина и потребовала снова сыграть эту композицию, - рассказывает Михаил.

Артист объяснил, что принимает заказы только после окончания основного выступления. Женщина ушла, однако позже вернулась.

По словам Михаила, агрессивная пермячка заявила, что якобы дала ему 500 рублей и теперь он обязан исполнить песню по ее просьбе. Артист ответил, что никаких денег от нее не получал и подобных договоренностей не было.

- После чего она стала забирать деньги из кофра. С первой попытки мне удалось закрыть его, но затем она все же схватила несколько купюр. Во время попытки остановить женщину кофр упал, деньги рассыпались по набережной, и я получил сильный удар по спине от мужчины, который был вместе с этой женщиной.

Очевидцы разняли участников конфликта, но нападения на этом не закончились. Освободившись, женщина подбежала к акустической колонке и пнула ее. Оборудование отлетело на несколько метров. В этот момент музыкант не знал, что делать в первую очередь — собирать разбросанные деньги или проверять состояние аппаратуры.

Спутник агрессивной пермячки, воспользовавшись ситуацией, попытался снова наброситься на артиста, но тот распылил перцовый баллончик прямо ему в глаза. Затем в драку полезла сама женщина и когда замахнулась на музыканта кулаком, тот ударил ее.

- Я не хотел ее бить, у меня не было этой мысли, все-же дама, просто сработал рефлекс, но получилось как получилось, о чем я сожалею. Она упала, в этот момент я стал переживать, что нанес ей какую-то травму или она потеряла сознание - но слава богу нет, уже через 5 секунд она стояла на ногах, ругалась (но на пару тонов тише) и в драку больше не лезла.

Позже артист подошел к мужчине, чтобы узнать о его состоянии и предложить вызвать скорую помощь. Однако вместо ответа получил угрозы в свой адрес.

- В момент происшествия в амфитеатре находилось более 300 зрителей, среди которых были дети. Весь этот ужас им пришлось наблюдать, мне жаль, что так вышло.

Музыкант говорит, что парочка серьезно повредила его аппаратуру. Деньги удалось собрать не полностью — Михаил предполагает, что пропало несколько тысяч рублей.Кроме материального ущерба артист получил и травмы. Он рассказал, что из-за ветра сам оказался под воздействием перцового газа, а после драки почувствовал сильную боль в пояснице. Дома его ждали беременная жена и маленький сын, которые долго не могли связаться с ним.

Михаил позвонил в полицию, сообщил о применении спецсредства и написал заявление. В отделе полиции он подробно описал произошедшее, составил схему места происшествия и дал объяснения. Домой артист попал после четырех часов утра.

Сейчас музыкант продолжает приходить в себя после случившегося. Он намерен обратиться в администрацию набережной, чтобы обсудить вопросы безопасности артистов, выступающих вечером и ночью.

В пресс-службе городского УВД нам сообщили, что по факту заявления Михаила проводят проверку.

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